© Getty Images

Traurige Neuigkeiten

"McLeod's Töchter"-Star Carpani überraschend verstorben - sie wurde nur 45

16.12.25, 08:38
Die australische Schauspielerin Rachael Carpani starb völlig unerwartet, so ihre Eltern.

Ein grausamer Schock für Eltern und Fans: Die australische Schauspielerin Rachael Carpani ist im Alter von 45 Jahren verstorben.

Chronische Krankheit

Am Montag, dem 15. Dezember, veröffentlichte ihre Schwester Georgia auf Instagram eine Erklärung ihrer Eltern, in der sie bekannt gaben, dass sie nach einer chronischen Krankheit verstorben sei. Details nannten sie nicht.

Langer Kampf

„Mit großer Trauer geben Tony und Gael Carpani bekannt, dass ihre wunderschöne Tochter, die beliebte australische Schauspielerin Rachael Carpani, nach einem langen Kampf mit einer chronischen Krankheit in den frühen Morgenstunden des Sonntags, dem 7. Dezember, unerwartet, aber friedlich verstorben ist“, heißt es in der Erklärung.

