Schon wieder: Meghan nutzt TV-Ansprache von König Charles für eigene Ankündigung

Herzogin Meghan (44) hat überraschend Details zu einem gemeinsamen Projekt mit Prinz Harry (41) veröffentlicht. Die Ankündigung erfolgte auf Instagram – nur wenige Stunden, nachdem König Charles (77) eine persönliche Rede über seine Krebserkrankung ankündigte.

Die Dokumentation "Cookie Queen" wird von Regisseurin Alysa Nahmias inszeniert und von Archewell Productions, der Produktionsfirma von Meghan und Harry, unterstützt. Das Projekt zeigt den ambitionierten Wettbewerb von Pfadfinderinnen, die in einem Milliarden-Dollar-Geschäft zur Top-Verkäuferin aufsteigen wollen. Meghan betonte die persönliche Verbindung zum Thema: "Als ehemalige Pfadfinderin, mit meiner Mutter als meiner Truppenleiterin, konnte ich nicht widerstehen."

© getty

Timing und Öffentlichkeit

Der Instagram-Post der Herzogin erschien zeitlich nur wenige Stunden vor der TV-Botschaft von König Charles, der im Rahmen der Kampagne "Stand Up To Cancer 2025" über seinen persönlichen Kampf gegen Krebs sprach. Charles’ Statement sollte die Bedeutung von Früherkennung und Prävention betonen und Einblicke in seinen Genesungsweg geben.

© Getty

Meghan hob hervor, dass die Dokumentation sowohl nostalgische als auch moderne Perspektiven vereine und das Paar dazu bewegt habe, sich dem Filmteam anzuschließen. Durch das Projekt wollen Harry und Meghan das Engagement, die Kreativität und den Unternehmergeist junger Mädchen sichtbar machen.