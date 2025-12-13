Beckhams: Traurige Weihnachten ohne Brooklyn und Nicola

Brooklyn Beckham (26) distanziert sich immer weiter von seinen Eltern David und Victoria Beckham. Die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür, doch der älteste Sohn und seine Ehefrau Nicola werden vermutlich nicht Teil der Familienfeierlichkeiten sein.

Seit Mai 2025 zieht sich Brooklyn Beckham zunehmend aus dem Familienleben zurück. Er fehlte bereits beim 50. Geburtstag seines Vaters, beim Ritterschlag von David Beckham sowie beim Gewinn des "Major League Soccer"-Titels von Inter Miami. Stattdessen baut Brooklyn mit Nicola Peltz Beckham, 30, ihr neues Leben in den USA auf. Im Sommer kauften sie das Haus, in dem sie bisher zur Miete wohnten, und festigen dort ihre eigene Basis.

Trotz der Distanz ihres ältesten Sohnes geben David und Victoria Beckham (51) die Hoffnung auf eine Versöhnung nicht auf. Vor allem Victoria erhöht in der Vorweihnachtszeit ihre Social-Media-Aktivitäten und sendet kleine Friedensangebote in Richtung Brooklyn. Doch Insider berichten, dass diese Maßnahmen voraussichtlich keine Wirkung zeigen werden. "Die Botschaft ist klar: Die Tür steht immer offen und er ist jederzeit willkommen", heißt es.

Rolle von Nicola Peltz-Beckham

Brooklyns Frau Nicola Peltz-Beckham sei durch den Bruch mit der Schwiegerfamilie besonders verletzt. Laut Quellen hat das Ehepaar Beckham aufgegeben, Nicola zurückgewinnen zu wollen, und konzentriert sich derzeit vor allem auf Brooklyn. Dies könnte jedoch ein Fehler sein, da eine nachhaltige Versöhnung nur gelingen kann, wenn beide – Brooklyn und Nicola – eingebunden werden. "Man kann nicht einfach beschließen, dass es Zeit für Versöhnung ist, ohne sich zu entschuldigen oder die Bereitschaft zur Veränderung zu zeigen", so ein Insider.

Die Abwesenheit des ältesten Sohnes wirkt sich stark auf David und Victoria aus. Während Brooklyn und Nicola enger zusammenrücken, bleiben die Beckhams in einer emotional belastenden Situation. Eine echte Aussöhnung scheint momentan nicht in Sicht – und die bevorstehenden Feiertage werden dies deutlich machen.