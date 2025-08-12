Brooklyn und seine Nicola haben ihre Eheversprechen erneuert - doch die Beckhams waren nicht eingeladen!

Wie britische Medien nun berichten, soll Brooklyn Beckham seine Ursprungsfamilie verlassen haben. Symbolisch ist das daran zu sehen, dass er seine Eltern und Geschwister nicht zu seiner erneuten Hochzeit einlud.

Mehr zum Thema

Bruch mit Familie

David und Victoria Beckham sind untröstlich, weil sie befürchten, dass ihr ältester Sohn Brooklyn „die Familie verlassen hat“, nachdem er keinen seiner Verwandten zu seiner geheimen Erneuerung des Eheversprechens eingeladen hatte.

Keine Beckhams

Brooklyn und seine Frau Nicola Peltz, die 2022 zum ersten Mal geheiratet hatten, gaben sich am 2. August in Westchester County zum zweiten Mal das Ja-Wort, vor ihrer Familie, die an diesem Tag eine wichtige Rolle spielte, während der Beckham-Clan nirgends zu sehen war. Das ist auch auf den Fotos der Afterparty gut zu sehen.

Erfuhren aus dem Netz von Feier

Nicola trug an diesem großen Tag das Vintage-Brautkleid ihrer 70-jährigen Mutter aus dem Jahr 1985, während ihr Vater Nelson, 83, die wichtige Aufgabe des Trauzeugen übernahm. Brooklyns Eltern und Geschwister Romeo (22), Cruz (20) und Harper (14) sollen erst durch einen Bericht auf einer US-Website von ihrem großen Tag erfahren haben.

Seitdem ihr ältester Sohn den 50. Geburtstag seines Vaters ignoriert hat, hat er sich zunehmend von der Familie entfremdet, und nun befürchtet die Familie, dass dies ein endgültiger Schlag ins Gesicht für die Familie ist.