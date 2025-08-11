Alles zu oe24VIP
Beckham
© Instagram

Saint-Tropez

Beckham-Urlaub ohne Brooklyn: Emotionaler Bruch wird immer sichtbarer

11.08.25, 12:31
Der anhaltende Familienstreit hat auch Auswirkungen auf die Sommerurlaube der Familie. Victoria Beckham zeigt ihrem Sohn, was er verpasst. 

Sonne, Strand und jede Menge Familienzeit – die Beckhams haben die letzten Tage entspannt an der französischen Riviera verbracht. Gemeinsame Kuschelmomente, spaßige Fußballtricks und lachende Gesichter prägten den Trip der berühmten Familie. Besonders deutlich wird die innige Verbundenheit auf den Fotos, die Victoria Beckham am Sonntag nach der Rückkehr von der Superjacht auf Instagram teilte.

Mehr lesen: 

Doch trotz der fröhlichen Aufnahmen gibt es einen auffälligen Wermutstropfen: Brooklyn Beckham war bei dem Familienurlaub nicht mit dabei. Der älteste Sohn von David und Victoria verzichtete auf die gemeinsame Auszeit und blieb der Gruppe fern. Stattdessen verbringt Brooklyn seine Sommerzeit lieber auf einer anderen Jacht – zusammen mit seiner Frau Nicola Peltz und deren Familie. Das luxuriöse 100-Millionen-Euro-Schiff der Peltz-Familie steht dabei in deutlichem Kontrast zu Davids 18,5-Millionen-Euro-Boot.

 


 

Zufälliges Treffen? 

Ende Juli kam es sogar beinahe zu einem zufälligen Wiedersehen: Nur zwei Tage nachdem Brooklyn den Hafen verließ, legten die Beckhams am gleichen Dock in Südfrankreich an. Doch trotz der räumlichen Nähe ist Brooklyn emotional längst auf Abstand gegangen.

Die Entfremdung innerhalb der Familie begann bereits 2022 mit der Hochzeit von Brooklyn und der Milliardärstochter Nicola. Seitdem zieht sich der älteste Beckham-Sohn immer mehr zurück. Er fehlt bei wichtigen Familienereignissen und ist sogar seinen Brüdern Cruz und Romeo auf Instagram entfolgt.

 


 

Letzte Hoffnung

Trotz allem scheinen Victoria und David die Hoffnung auf Versöhnung nicht aufzugeben. Kürzlich versahen sie ein Koch-Video ihres Sohnes auf Instagram mit Likes – allerdings nur bei Beiträgen, in denen Nicola nicht zu sehen ist.

Während Cruz gemeinsam mit Mama Victoria und Papa David das Familienleben genießt, bleibt die Beziehung zu Brooklyn angespannt und distanziert – zumindest vorerst.

