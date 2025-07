Beckham-Familienkrieg eskaliert auf Instagram

Im Dauerstreit zwischen den Beckhams scheint die nächste Eskalationsstufe erreicht: Nachdem sich Brooklyn Beckham zunehmend von seiner Familie distanziert hat, richtet nun sein jüngster Bruder Cruz offenbar wütende Botschaften gegen ihn – öffentlich auf Instagram.

Die Entfremdung zwischen Brooklyn und dem Rest der Familie zieht sich schon seit Jahren. Auslöser des Zerwürfnisses soll laut britischen Medien die Hochzeit mit Schauspielerin Nicola Peltz im Jahr 2022 gewesen sein. Damals verzichtete die Braut auf ein Kleid von Schwiegermutter Victoria Beckham – der Beginn eines schwelenden Familienkonflikts, der seitdem nicht zur Ruhe kommt. Zuletzt fehlten Brooklyn und Nicola sogar beim 50. Geburtstag von David Beckham im Mai.

Während sich Brooklyn in den sozialen Netzwerken nur noch mit Nicola und deren Familie zeigt, scheint er mit seinen Brüdern endgültig gebrochen zu haben. Romeo und Cruz hat er auf Instagram entfolgt – und die beiden taten es ihm gleich.

Mama Victoria leidet

Besonders Cruz scheint der Bruch zu belasten. In seiner Instagram-Story teilte er zuletzt mehrere Nachrichten, in denen er seinem Ärger Luft machte. Darin hieß es unter anderem: „Du bist jetzt ein W*chser“, „Karma wird dich kriegen“ und „Du bist tot für mich“. Zwar nannte er keinen Namen – für viele Fans ist jedoch klar, gegen wen sich die Worte richten.

Laut einem Bericht des britischen Magazins Closer leidet Victoria Beckham besonders unter dem Zerwürfnis ihrer Söhne. „Sie ist untröstlich“, wird ein Insider zitiert. „Sie will einfach nur, dass ihre Jungs wieder zusammenfinden.“

Ein Schritt in diese Richtung könnte ein geplanter Geburtstag im September sein. Victoria Beckham soll bereits eine Feier für Sohn Romeo in ihrem Anwesen in den Cotswolds vorbereiten – samt Einladung an Brooklyn und Nicola. Ob das Friedensangebot angenommen wird, bleibt offen.