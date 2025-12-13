Hollywood-Star Amy Schumer beendet Ehe mit Chris Fischer – mit Humor

Nach sieben Jahren Ehe haben sich Amy Schumer und Chris Fischer getrennt. Die Schauspielerin und Comedienne bestätigte die Nachricht öffentlich und betonte, dass die Familie weiterhin zusammenhalten wird.

Amy Schumer (44) und ihr Mann Chris Fischer (45) haben sich nach sieben Jahren Ehe getrennt. Die Schauspielerin bestätigte dies am 12. Dezember 2025 auf Instagram mit einem Foto der beiden in der New Yorker U-Bahn. "Blah blah blah, Chris und ich haben die schwierige Entscheidung getroffen, unsere Ehe nach sieben Jahren zu beenden", schrieb sie. Trotz der Trennung wollen Schumer und Fischer weiterhin für ihren gemeinsamen Sohn Gene David, 6, zusammenhalten. "Wir lieben uns sehr und werden uns weiterhin auf die Erziehung unseres Sohnes konzentrieren", so Schumer. Sie betonte, dass die Trennung "freundschaftlich und in gegenseitigem Respekt" erfolge und fügte hinzu: "Familie für immer."

Humor trotz Trennung

Auch in dieser schwierigen Situation behielt Schumer ihren charakteristischen Humor. Sie wies spekulative Gründe für die Trennung zurück, etwa dass sie abgenommen habe oder ihr Mann eine neue Partnerin finden könnte. Bereits Anfang Dezember hatte Schumer angedeutet, dass es in der Ehe kriselt. Sie erklärte damals, warum sie auf Fotos keinen Ehering trug: Sie trage grundsätzlich keinen Schmuck. Noch Mitte November versicherte eine Quelle gegenüber "People", dass beide an ihrer Beziehung arbeiteten.

Amy Schumer und Chris Fisher © Getty

Schumer und Fischer lernten sich 2017 kennen und heirateten 2018 nach wenigen Monaten Beziehung. Im Mai 2019 kam ihr Sohn Gene David zur Welt. Versuche für ein zweites Kind blieben erfolglos. 2020 unterzog sich Schumer einer künstlichen Befruchtung, 2021 wurden ihr wegen Endometriose Gebärmutter und Blinddarm entfernt.