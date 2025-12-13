Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Amy Schumer Chris Fischer
© Getty Images

In Freundschaft

Hollywood-Star Amy Schumer beendet Ehe mit Chris Fischer – mit Humor

13.12.25, 10:17
Teilen

Nach sieben Jahren Ehe haben sich Amy Schumer und Chris Fischer getrennt. Die Schauspielerin und Comedienne bestätigte die Nachricht öffentlich und betonte, dass die Familie weiterhin zusammenhalten wird. 

Amy Schumer (44) und ihr Mann Chris Fischer (45) haben sich nach sieben Jahren Ehe getrennt. Die Schauspielerin bestätigte dies am 12. Dezember 2025 auf Instagram mit einem Foto der beiden in der New Yorker U-Bahn. "Blah blah blah, Chris und ich haben die schwierige Entscheidung getroffen, unsere Ehe nach sieben Jahren zu beenden", schrieb sie. Trotz der Trennung wollen Schumer und Fischer weiterhin für ihren gemeinsamen Sohn Gene David, 6, zusammenhalten. "Wir lieben uns sehr und werden uns weiterhin auf die Erziehung unseres Sohnes konzentrieren", so Schumer. Sie betonte, dass die Trennung "freundschaftlich und in gegenseitigem Respekt" erfolge und fügte hinzu: "Familie für immer."

Humor trotz Trennung

Auch in dieser schwierigen Situation behielt Schumer ihren charakteristischen Humor. Sie wies spekulative Gründe für die Trennung zurück, etwa dass sie abgenommen habe oder ihr Mann eine neue Partnerin finden könnte. Bereits Anfang Dezember hatte Schumer angedeutet, dass es in der Ehe kriselt. Sie erklärte damals, warum sie auf Fotos keinen Ehering trug: Sie trage grundsätzlich keinen Schmuck. Noch Mitte November versicherte eine Quelle gegenüber "People", dass beide an ihrer Beziehung arbeiteten.

Amy Schumer und Chris Fisher

Amy Schumer und Chris Fisher

© Getty

Schumer und Fischer lernten sich 2017 kennen und heirateten 2018 nach wenigen Monaten Beziehung. Im Mai 2019 kam ihr Sohn Gene David zur Welt. Versuche für ein zweites Kind blieben erfolglos. 2020 unterzog sich Schumer einer künstlichen Befruchtung, 2021 wurden ihr wegen Endometriose Gebärmutter und Blinddarm entfernt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden