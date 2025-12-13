Alles zu oe24VIP
Bryan Adams rockt mit »Summer of ‘69« gegen den Winter-Blues
© zeidler

Konzert der Woche

Bryan Adams rockt mit »Summer of ‘69« gegen den Winter-Blues

13.12.25, 06:30
Am Donnerstag zündet Bryan Adams in der Wiener Stadthalle sein bereits 57. Österreich-Konzert. Mit dabei alle Hits, der Weihnachts-Kracher "Christmas Time" und eine ganz spezielle Wien-Erinnerung. 

"Straight From The Heart", "Run to You", "(Everything I Do) I Do It for You", "Please Forgive Me", "All For Love" und natürlich "Summer of ‘69". Sowie gleich 20 (!) weitere Welthits. Bryan Adams zündet am Donnerstag (18. Dezember) für 15.000 Fans in der ausverkauften Wiener Stadthalle das letzte Top-Konzert des Jahres. Das größte Hitfeuerwerk des Jahres ja sowieso.

© Getty Images

© Barracuda Music

Vom Opener "Can‘t Stop This Thing We Started", das er akustisch auf einer Mini-Plattform inmitten der Fans anstimmt, bis zum Finale mit dem großen Weihnachts-Kracher "Christmas Time" setzt Adams auf ein fanfreundliches Mitsing-Programm. Spannend: die aktuelle CD "Roll with The Punches" wird dabei nur mit drei Songs gestreift.

© Getty Images

© zeidler

Das bereits 57. (!) Österreich-Konzert ist für Adams auch ein Art-Heimspiel, schließlich verbrachte der Diplomaten-Sohn ja im Jahr 1967 einen Teil seiner Kindheit in Wien. „Wir haben gleich hinter dem Rathaus gewohnt. Es war sehr dunkel, hat fast nur geregnet und in unserem Stiegenhaus hat es ständig nach Sauerkraut gestunken. Ein Geruch, der mir noch immer im Gedächtnis ist!“

