Rolling Stones planen CD, Tour und Wien-Konzert

Für 2026 sind bereits fünf Konzerte im Happel Stadion fixiert. Jetzt wollen auch die Stones anrollen. Mit allen Hymnen und neuen Songs.

Für 2025 war alles so gut wie fix: Wochenlang wurde am Europa-Tourplan herumgeschraubt und das Happel Stadion gleich an mehreren Terminen (u.a. 10. bis 12. August) reserviert. Doch dann der große Schock. Die Stones ließen die geplante Europa-Tour ausfallen. Auch weil man wieder ins Studio ging und dem Hammer-Album „Hackney Diamonds“, mit dem man sich 2023 in Österreich ja Platz 1 der Jahrescharts sicherte, doch noch eine Runde neue Songs drauflegen wollte.

Jetzt ist das Album, mit dem eigentlich niemand mehr gerechnet hat, fertig und die Stones wollen damit im mittlerweile 64. Bandjahr noch einmal auf Tour und auch wieder nach Österreich! „Der Tourstart und die Albumveröffentlichung werden Ende April erwartet. Die Veranstaltungsorte sind gebucht, die Tour wird aber noch nicht offiziell angekündigt, da sonst bei einer möglichen Absage hohe Kosten anfallen,“ kennt die stets top informierte-Fan-Seite iorr.org die Hintergründe.

Der Tourstart soll diesmal in Lissabon steigen. In Deutschland haben die Stones Berlin (Ende Mai) und München (Anfang Juli) im Visier. Und dazwischen soll das 18. und wohl letzte Österreich-Konzert mit allen Hymnen und der Essenz der neuen CD im Happel Stadion über die Bühne gehen. Dafür wurde u.a. schon der 16. Juni reserviert. Ein Datum, das jedoch aktuell auch in Rotterdam für die Stones freigehalten wird.

In Wien gibt’s aktuell trotzdem noch genug Spielraum für die Stones, denn aktuell sind im Happel Stadion „nur“ die Konzerte von Linkin Park (9. Juni), Böhse Onkelz (20. Juni), Foo Fighters (3. Juli), Helene Fischer (11. Juli) und Die Toten Hosen (12. September) fixiert. Dazu kommt wohl Ende Mai/Anfang Juni das Abschieds-Spiel unserer Fußball-Helden vor der Reise zur WM in den USA.

Ein Termin für die Stones in Wien ist gerade deshalb auch so gut wie auszuschließen: der 22. Juni. Da kickt ja Österreich gegen Argentinien. Und gegen Messi im TV sieht selbst Mick Jagger alt aus.