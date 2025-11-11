Versteigerung unter dem Titel "Satisfaction: The Rolling Stones Treasures from the Ali Zayeri Collection" am 4. Dezember

Von Brian Jones' Gitarre bis hin zu Mick Jaggers Jacke - Rolling Stones-Memorabilia aus einer privaten Sammlung kommen nächsten Monat bei einer Auktion in den USA unter den Hammer. Die Versteigerung könnte rund 1,3 Millionen Dollar einbringen. Etwa 185 Artikel, darunter Poster, Bühnenoutfits und Tickets, werden bei Heritage Auctions in Dallas bei der Auktion "Satisfaction: The Rolling Stones Treasures from the Ali Zayeri Collection" am 4. Dezember versteigert.

Gitarre von Brian Jones © HA.com

Die Harmony Stratotone-E-Gitarre des verstorbenen Rolling Stones-Mitbegründers Jones führt die Preisliste der Auktion an. Deren Schätzwert beläuft sich auf 200.000 bis 400.000 Dollar.

Vermutlich hoher Preis für "bescheidenes, einfaches Instrument"

"Es war seine erste E-Gitarre und die, die er bei ihren sehr frühen Auftritten, auf ihren Demos und sogar auf ihrer ersten Single, einem Cover von Chuck Berrys 'Come On', gespielt hat", so Charles Epting von Heritage Auctions: "Dies ist kein High-End-Instrument. Dies ist, was jemand aus der Arbeiterklasse sich in den frühen 1960er Jahren hatte leisten können - also ist es ein sehr bescheidenes, einfaches Instrument, das aber den Weg für eine der größten Bands aller Zeiten geebnet hat."

© zeidler

Viele der zu Verkauf stehenden Artikel stammen aus den frühen Jahren der Gruppe, sagte Epting. Weitere Devotionalien von Jones, der die Gruppe 1969 verließ und kurz darauf starb, umfassen eine mit Fransen besetzte Wildlederjacke, die er bei seinem letzten Liveauftritt mit der Band trug, sowie ein Kinderbuch. Ebenfalls zum Verkauf stehen Jacken, die von Leadsänger Jagger und Gitarrist Keith Richards getragen wurden, sowie signierte Drumsticks von Schlagzeuger Charlie Watts. Die Highlights der Auktion sind bis zum 28. November im Londoner Büro von Heritage Auctions zu sehen.