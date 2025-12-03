Alles zu oe24VIP
Tödlicher Unfall Gloriettegasse
© Googlemaps

Nähe Gloriette

Pensionist (95) schiebt zurück: Fußgänger stirbt nach Crash

03.12.25, 12:54
Der 95-jährige wurde wegen Verdachts der fahrlässigen Tötung im Straßenverkehr angezeigt. 

Ein furchtbarer Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 8.40 Uhr in der Gloriettegasse im Nobelbezirk Hietzing. Dort fuhr ein 95-Jähriger mit seinem Auto rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt in der Nähe von Schönbrunn. Genau zur gleichen Zeit ging dort ein Fußgänger vorbei, ebenfalls Pensionist im Alter von 86-Jähren. Der Wagen überrollte den Passanten. Dieser wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt. 

Erst die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Verletzten aus seiner dramatischen Lage befreien. Trotz sofortig eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, verstarb der 86-Jährige noch auf der Unfallstelle.   Der 95-Jährige wurde wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung im Straßenverkehr angezeigt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

