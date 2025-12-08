Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 31.850 aktien down -0.47% Andritz AG 64.90 aktien down -0.31% BAWAG Group AG 120.70 aktien up +1% CA Immobilien Anlagen AG 23.300 aktien down -2.18% CPI Europe AG 15.050 aktien up +0.07% DO & CO Aktiengesellschaft 196.80 aktien up +3.25% EVN AG 26.800 aktien down -1.11% Erste Group Bank AG 95.65 aktien down -0.1% Lenzing AG 23.300 aktien down -2.92% OMV AG 47.680 aktien up +0.76% Oesterreichische Post AG 30.800 aktien down -0.65% PORR AG 32.450 aktien up +0.62% Raiffeisen Bank Internat. AG 35.100 aktien up +0.8% SBO AG 28.400 aktien down -1.73% STRABAG SE 79.60 aktien up +1.4% UNIQA Insurance Group AG 14.920 aktien up +1.08% VERBUND AG Kat. A 62.95 aktien down -1.79% VIENNA INSURANCE GROUP AG 52.60 aktien up +1.74% Wienerberger AG 29.220 aktien down -0.68% voestalpine AG 37.880 aktien up +0.11%
  1. oe24.at
  2. Business
Pringles
© getty

Von Süßwaren-Riesen

Milliarden-Deal: Pringles-Hersteller wird übernommen

08.12.25, 16:03
Teilen

Der US-amerikanische Süßwarenkonzern Mars darf den für seine Pringles-Chips bekannten US-Snackproduzenten Kellanova (früher Kellogg Company) übernehmen.  

Die EU-Kommission gab am Montag grünes Licht für die Fusion der beiden US-Konzerne. Mit der Übernahme im Wert von 35,9 Mrd. Dollar (30,8 Mrd. Euro) entsteht ein neuer Gigant in der US-Lebensmittelindustrie.

Die EU-Kommission hatte ursprünglich Bedenken angemeldet, mit der Übernahme könnte Mars eine zu große Macht über Supermärkte haben. Die Vermutung: Der Konzern könnte höhere Lieferpreise und eine Bündelung der Produkte beider Marken verlangen, weil Supermärkte nicht auf die Produkte verzichten können.

Wettbewerbshüter sehen kein Risiko

In ihren Ermittlungen seien die Wettbewerbshüter aber zu dem Schluss gekommen, dass kein Risiko bestehe, teilte die Kommission nun mit. Sie gehen demnach etwa nicht davon aus, dass Verbraucherinnen und Verbraucher vollständig den Supermarkt wechseln würden, wenn Mars- oder Kellanova-Produkte nicht verfügbar sind.

Mars ist auch für seine Süßigkeiten Snickers und M&Ms bekannt und stellt außerdem Tiernahrung her, darunter die bekannten Marken Whiskas und Pedigree. Der Konzern beschäftigt mehr als 150.000 Menschen und erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von über 50 Mrd. Dollar.

Zu Kellanova gehören u.a. Pringles und Cheez-it

Zu Kellanova gehören Pringles, die Käsecrackermarke Cheez-it und weitere Knabbereien. Das Unternehmen hieß früher Kellogg Company und umfasste auch die bekannten Cornflakes und weitere Frühstücksflocken. Im Oktober vergangenen Jahres wurde die Firma in zwei separate Unternehmen aufgespalten - in die US-Cerealiensparte namens WK Kellogg Co und das Snackgeschäft sowie den internationalen Vertrieb einiger Cerealien unter dem Namen Kellanova.

Das Unternehmen WK Kellogg steht indes ebenfalls vor einer Übernahme. Der italienische Ferrero-Konzern hatte im Sommer angekündigt, das Unternehmen zum Preis von 3,1 Mrd. Dollar (2,7 Mrd. Euro) kaufen zu wollen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden