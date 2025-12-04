Alles zu oe24VIP
esc
© Getty Images

Neben Israel

ESC-Paukenschlag! Spanier für Ausschluss der Ukraine

04.12.25, 12:12
Teilen

Laute Forderungen Spaniens lassen aufhorchen - neben Israel soll jetzt aus Sicht der Spanier auch die kriegsgebeutelte Ukraine ausgeschlossen werden. 

Die EBU-Mitglieder debattieren heute in Genf über Israels Teilnahme am Eurovision Song Contest. Einige Länder fordern den Ausschluss und drohen mit Boykott. Ein spanischer Vorschlag würde auch die Ukraine betreffen.

esc
© Getty Images

Diskussion über Ausschluss Israels

Spanien, Slowenien, die Niederlande und Irland fordern den Ausschluss Israels wegen seiner Kriegsführung in Gaza und drohen andernfalls mit einem Boykott. Auch Österreich-Gewinner JJ ist mit solchen kontroversen Aussagen über den Ausschluss Israels aufgefallen.Dazu gibt es Berichte, dass Deutschland deshalb über ein Fernbleiben beim ESC nachdenkt, sollte Israel tatsächlich ausgeschlossen werden. Nun berichten spanische Medien über einen Vorschlag der spanischen Delegation, der nicht nur Israel betrifft, sondern auch die Ukraine!

Kriegs-Länder im Fokus der Abstimmung

Laut "Focus", der sich auf die spanische Zeitung "20 Minutos" beruft, sollen die Vertreter des spanischen Rundfunks bereits vorgeschlagen haben, dass sämtliche Länder, die in einen Krieg verwickelt sind, nicht oder nur unter neutraler Flagge am ESC teilnehmen dürfen. Russland wurde bereits 2022 vom Wettbewerb ausgeschlossen. Außerdem gewann die Ukraine im selben Jahr mit einem Erdrutschsieg den ESC.

Entscheidung steht an

Bevor aber über die Durchsetzung solcher Maßnahmen der Ausschlüsse geredet wird, steht erstmal eine geheime Abstimmung über die neu eingeführten ESC-Regeln an. Eine Entscheidung etwa zur Israel-Frage wird am Donnerstagabend, spätestens bis Freitagmittag erwartet.

