Showdown: Jetzt fällt Entscheidung über Teilnahme Israels beim ESC
Song Contest

Showdown: Jetzt fällt Entscheidung über Teilnahme Israels beim ESC

04.12.25, 08:27
Die Entscheidung, ob Israel am 70. Eurovision Song Contest 2026 in Wien teilnehmen wird, steht an.  

 Am Donnerstag und Freitag findet eine Generalversammlung der European Broadcasting Union (EBU) in Genf statt. Dabei wird den Mitgliedsrundfunkanstalten ein Paket an Regeländerungen vorgelegt, das die Unparteilichkeit des ESC auch künftig gewährleisten soll. Nur wenn dieses als unzureichend erachtet wird, kommt es zu einer Abstimmung. Der ORF hat sich hinter Israel gestellt.

Mehrere Länder - darunter zentrale ESC-Nationen wie Spanien und Irland - haben dagegen angesichts des Gaza-Kriegs mit Boykott gedroht, sollte Israel im Mai in der Wiener Stadthalle am größten Musikwettbewerb der Welt, der von rund 150 Millionen Menschen verfolgt wird, teilnehmen. Eine Abstimmung würde somit eine Belastungsprobe für die EBU darstellen. ORF-Chef Roland Weißmann zeigte sich zuletzt optimistisch, dass man ungeachtet der Diskussion eine "Rekordzahl" an ESC-Teilnehmern im nächsten Jahr in der Bundeshauptstadt begrüßen können werde. Er wollte hinter den Kulissen Überzeugungsarbeit leisten. Die vollständige Liste der teilnehmenden Sender will die EBU vor Weihnachten veröffentlichen.

