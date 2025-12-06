Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Flughafen Wien
© Flughafen Wien

Fahndungsjagd

Gesuchter Sexualstraftäter am Flughafen Wien geschnappt

06.12.25, 20:00
Teilen

Österreichische Zielfahnder haben vor vier Tagen einen von den USA gesuchten Sexualstraftäter am Flughafen Wien-Schwechat dingfest gemacht.  

Der 38-jährige Mexikaner sei nach einem US-Auslieferungsersuchen in Schwechat festgenommen worden, berichtete das Bundeskriminalamt am Samstag. Der Mann soll Unmündige sexuell missbraucht haben, teils auch schwer. Auch Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger werden ihm zur Last gelegt, hieß es seitens der Polizei.

Er wollte einen Christkindlmarkt besuchen

Der Mann reiste von Irland nach Österreich ein. Er gab laut APA-Informationen gegenüber den Ermittlern an, dass er in Österreich einen Christkindlmarkt besuchen habe wollen.

US-Behörden lösten Fahndungskette aus

Die US-Behörden des US Department of Homeland Security (HSI) hatten zuvor ein Unterstützungsersuchen an Österreich gestellt. An den Fahndungsmaßnahmen waren neben dem Bundeskriminalamt und dem HSI-Attaché der US-Botschaft in Wien die Staatsanwaltschaft Korneuburg sowie die Kriminaldienstgruppe am Flughafen Schwechat beteiligt. "Die heutige Festnahme unterstreicht erneut die hohe Professionalität unserer Zielfahndung. Solche Erfolge sind nur möglich, wenn nationale und internationale Partner mit höchster Präzision und Vertrauen zusammenarbeiten", so der Direktor des Bundeskriminalamtes Andreas Holzer.

Mutmaßlicher Straftäter sitzt in Klosterneuburg

Auf Anordnung der ermittlungsführenden Staatsanwältin wurde der Festgenommene in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert und noch am selben Tag der zuständigen Richterin vorgeführt. Die Auslieferungshaft wurde ebenfalls am 2. Dezember 2025 verhängt. Im Fall einer Verurteilung droht dem Mexikaner eine Mindestfreiheitsstrafe von 25 Jahren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden