Vorsicht beim Shopping: Dieser China-Ramsch ist sogar gefährlich

Billig, schnell – und brandgefährlich: Produkte aus extrem günstigen Online-Shops wie Temu oder Shein stehen immer stärker in der Kritik.

Hinter den verlockenden Mini-Preisen steckt ein System, das laut NGOs und Medien auf extremen Arbeitsbedingungen beruht: In Zulieferbetrieben werde bis zu 75 Stunden pro Woche gearbeitet, bei niedrigen Löhnen und kaum vorhandenem Arbeitsschutz.

Gleichzeitig wächst weltweit der Berg an Textilmüll. Viele Teile landen nach wenigen Einsätzen im Container – die Kosten für Entsorgung und Reinigung tragen am Ende Umwelt, Kommunen und Steuerzahler. Auch auf Kundenseite verändert sich der Markt: Rabattaktionen wie Black Friday verlieren an Zugkraft, weil Billigportale aus Asien das ganze Jahr über Tiefpreise bieten.

Die Dimensionen sind enorm: Rund 400.000 Pakete täglich verschicken Temu und Shein laut Handelsverband HDE allein nach Deutschland. Kartons, Folien und Füllmaterial belasten die kommunalen Müllsysteme, viele Städte warnen bereits vor steigenden Entsorgungskosten. EU-weit kamen 2024 4,6 Milliarden Pakete unter 150 Euro an – 91 Prozent davon aus China. Genau dort liegt das Problem: Unter diesem Warenwert fallen keine Zölle an. Temu und Co. nutzen dieses Schlupfloch strategisch, indem sie unzählige Mini-Bestellungen einzeln verschicken. Die EU will diese Regelung im kommenden Jahr schließen.

Alarmierende Zustände

Doch das Preisargument verblasst spätestens beim Thema Sicherheit. Eine Untersuchung der Stiftung Warentest zeigt alarmierende Befunde: Von 162 getesteten Produkten – darunter Schmuck, Babyspielzeug und USB-Ladegeräte – erfüllten 110 nicht die EU-Sicherheitsvorgaben. Mehrere Artikel wurden sogar als gefährlich eingestuft. Bei einzelnen Halsketten lagen die Cadmiumwerte 8500-fach über dem Grenzwert. Spielzeug und Ladegeräte wiesen Mängel auf, bei denen Brandgefahr oder Stromschläge nicht ausgeschlossen werden konnten. Verbraucherschützer warnen deshalb ausdrücklich vor Risiko-Produkten aus diesen Billigshops.

Dazu kommen massive Datenschutzvorwürfe: Der US-Bundesstaat Arizona hat Temu diese Woche wegen Daten-Diebstahls verklagt. Generalstaatsanwältin Kris Mayes wirft der App vor, ohne Zustimmung der Nutzer eine „schockierende Menge“ sensibler Daten zu sammeln – von GPS-Standorten bis zu vollständigen Listen anderer installierter Apps. „Die App kann überall registrieren, wohin Sie gehen – zur Arztpraxis, zur Bibliothek, zu politischen Veranstaltungen oder in die Häuser Ihrer Freunde“, so Mayes.