Feiertag am 8. Dezember: Welche Geschäfte trotzdem offen haben

Am Montag, den 8. Dezember 2025, wird in Österreich der gesetzliche Feiertag Mariä Empfängnis gefeiert – dennoch öffnen in Wien zahlreiche Geschäfte.

Viele nutzen den Tag traditionell für Weihnachtseinkäufe, und Händler bieten erneut Sonderöffnungszeiten an.

Feiertag Mariä Empfängnis

Am 8. Dezember 2025 fällt in Österreich der Feiertag Mariä Empfängnis, doch wie in den vergangenen Jahren öffnen viele Wiener Geschäfte dennoch ihre Türen. Der Tag gilt traditionell als wichtiger Termin für vorweihnachtliche Einkäufe, den Händler nutzen, um das Weihnachtsgeschäft zu beleben.

Vorbereitungen für die Festtage

Kundinnen und Kunden wiederum können Geschenke besorgen oder Vorbereitungen für die kommenden Festtage treffen.

Diese Supermärkte und Drogerien haben in Wien offen:

Hofer: Alle Filialen von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Penny: Geschlossen, Ausnahme Prager Straße 286 (1210 Wien) von 10 bis 18 Uhr.

Lidl: Alle Filialen geschlossen.

Spar, Eurospar, Interspar: INTERSPAR- und Maximärkte durchgehend von 10 bis 18 Uhr geöffnet, SPAR- und EUROSPAR-Standorte vereinzelt – Details online auf spar.at/standorte.

dm: Filialen und Friseursalons geöffnet, Kosmetikstudios bleiben geschlossen (10–18 Uhr).

Bipa: Alle Filialen geschlossen.

Billa-Filialen mit Sonderöffnungszeiten:



1150 Wien, Europlatz 1-3 (5.30 - 23.00 Uhr)

1300 Flughafen Terminal 1 (5.30 - 20.00 Uhr)

1300 Flughafen Terminal 3 (6.00 - 22.00 Uhr)

1300 Flughafen Ausfahrtstraße (6.30 - 22.00 Uhr)

1020 Wien, Olympiaplatz 2 (10.00 - 18.00 Uhr)

1070 Wien, Mariahilfer Straße 38-48 (10.00 - 18.00 Uhr)

1200 Wien, Handelskai 94-96 (10.00 - 18.00 Uhr)

1100 Wien, Columbusplatz 7-8 (10.00 - 18.00 Uhr)

1230 Wien, Breitenfurter Straße 372 (10.00 - 18.00 Uhr)

1150 Wien, Gablenzgasse 5-13 (10.00 - 18.00 Uhr)

1150 Wien, Europaplatz 3 (Westbahnhof) (10.00 - 18.00 Uhr)

1140 Wien, Albert-Schweizer-Gasse 6 (10.00 - 18.00 Uhr)

1210 Wien, Ignaz-Köck-Straße 1 (10.00 - 18.00 Uhr)

Geöffnet sind zahlreiche Supermärkte, Modegeschäfte, Elektronikläden, Möbelhäuser und Baumärkte. Viele von ihnen bieten Sonderöffnungszeiten zwischen 10 und 18 Uhr an. Postdienste bleiben am 8. Dezember hingegen geschlossen, sodass Brief- und Paketaufgaben auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden müssen.