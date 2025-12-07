Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 32.000 aktien down -2.88% Andritz AG 65.10 aktien up +1.48% BAWAG Group AG 119.50 aktien up +1.7% CA Immobilien Anlagen AG 23.820 aktien down -1.65% CPI Europe AG 15.040 aktien up +0.47% DO & CO Aktiengesellschaft 190.60 aktien up +2.25% EVN AG 27.100 aktien down -1.09% Erste Group Bank AG 95.75 aktien down -1.79% Lenzing AG 24.000 aktien down -0.41% OMV AG 47.320 aktien down -1.83% Oesterreichische Post AG 31.000 aktien down -0.32% PORR AG 32.250 aktien up +0.47% Raiffeisen Bank Internat. AG 34.820 aktien down -1.3% SBO AG 28.900 aktien up +1.94% STRABAG SE 78.50 aktien up +0.64% UNIQA Insurance Group AG 14.760 aktien down -0.4% VERBUND AG Kat. A 64.10 aktien down -0.77% VIENNA INSURANCE GROUP AG 51.70 aktien up +1.17% Wienerberger AG 29.420 aktien up +1.31% voestalpine AG 37.840 aktien up +1.78%
  1. oe24.at
  2. Business
Kärntner Straße in Wien
© Getty Images

Einkaufen

Feiertag am 8. Dezember: Welche Geschäfte trotzdem offen haben

07.12.25, 07:48
Teilen

Am Montag, den 8. Dezember 2025, wird in Österreich der gesetzliche Feiertag Mariä Empfängnis gefeiert – dennoch öffnen in Wien zahlreiche Geschäfte. 

Viele nutzen den Tag traditionell für Weihnachtseinkäufe, und Händler bieten erneut Sonderöffnungszeiten an.  

Feiertag Mariä Empfängnis 

Am 8. Dezember 2025 fällt in Österreich der Feiertag Mariä Empfängnis, doch wie in den vergangenen Jahren öffnen viele Wiener Geschäfte dennoch ihre Türen. Der Tag gilt traditionell als wichtiger Termin für vorweihnachtliche Einkäufe, den Händler nutzen, um das Weihnachtsgeschäft zu beleben.

Vorbereitungen für die Festtage  

Kundinnen und Kunden wiederum können Geschenke besorgen oder Vorbereitungen für die kommenden Festtage treffen.

Diese Supermärkte und Drogerien haben in Wien offen: 

  • Hofer: Alle Filialen von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
  • Penny: Geschlossen, Ausnahme Prager Straße 286 (1210 Wien) von 10 bis 18 Uhr.
  • Lidl: Alle Filialen geschlossen.
  • Spar, Eurospar, Interspar: INTERSPAR- und Maximärkte durchgehend von 10 bis 18 Uhr geöffnet, SPAR- und EUROSPAR-Standorte vereinzelt – Details online auf spar.at/standorte.
  • dm: Filialen und Friseursalons geöffnet, Kosmetikstudios bleiben geschlossen (10–18 Uhr).
  • Bipa: Alle Filialen geschlossen.

Billa-Filialen mit Sonderöffnungszeiten:

  • 1150 Wien, Europlatz 1-3 (5.30 - 23.00 Uhr)
  • 1300 Flughafen Terminal 1 (5.30 - 20.00 Uhr)
  • 1300 Flughafen Terminal 3 (6.00 - 22.00 Uhr)
  • 1300 Flughafen Ausfahrtstraße (6.30 - 22.00 Uhr)
  • 1020 Wien, Olympiaplatz 2 (10.00 - 18.00 Uhr)
  • 1070 Wien, Mariahilfer Straße 38-48 (10.00 - 18.00 Uhr)
  • 1200 Wien, Handelskai 94-96 (10.00 - 18.00 Uhr)
  • 1100 Wien, Columbusplatz 7-8 (10.00 - 18.00 Uhr)
  • 1230 Wien, Breitenfurter Straße 372 (10.00 - 18.00 Uhr)
  • 1150 Wien, Gablenzgasse 5-13 (10.00 - 18.00 Uhr)
  • 1150 Wien, Europaplatz 3 (Westbahnhof) (10.00 - 18.00 Uhr)
  • 1140 Wien, Albert-Schweizer-Gasse 6 (10.00 - 18.00 Uhr)
  • 1210 Wien, Ignaz-Köck-Straße 1 (10.00 - 18.00 Uhr) 

Geöffnet sind zahlreiche Supermärkte, Modegeschäfte, Elektronikläden, Möbelhäuser und Baumärkte. Viele von ihnen bieten Sonderöffnungszeiten zwischen 10 und 18 Uhr an. Postdienste bleiben am 8. Dezember hingegen geschlossen, sodass Brief- und Paketaufgaben auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden müssen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden