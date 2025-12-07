DAS ist Deutschlands teuerste Wohnung

Es wurde ein neuer Immobilienrekord aufgestellt: Ein Luxus-Penthouse im Gärtnerplatzviertel wird für 18,7 Millionen Euro angeboten – mehr als jede andere Wohnung in Deutschland zuvor.

Untergebracht im ehemaligen Heizkraftwerk „The Seven“, bietet das Apartment spektakuläre Ausblicke und außergewöhnlichen Komfort.

Penthouse im Gärtnerplatzviertel

Zwar sind hohe Immobilienpreise in München keine Seltenheit, doch das nun angebotene Penthouse im Gärtnerplatzviertel setzt neue Maßstäbe. Mit einem Kaufpreis von 18,7 Millionen Euro gilt es als derzeit teuerste Wohnung Deutschlands und übertrifft damit deutlich eine bisherige Spitzenimmobilie in Berlin, die für 15,8 Millionen Euro verkauft wurde.

Gebäude „The Seven“

Das Apartment befindet sich im elften Stock des Gebäudes „The Seven“ und erstreckt sich über eine gesamte Etage. Dadurch entsteht eine einzigartige 360-Grad-Aussicht über München – von Frauenkirche und Rathaus über den Alten Peter bis hin zu den Alpen. Die Immobilie umfasst ein großzügiges Wohnzimmer mit offener Designerküche, drei Schlafzimmer, drei luxuriöse Bäder mit begehbaren Duschen und frei stehender Badewanne sowie eine finnische Sauna. Das Interieur stammt von der renommierten Schreinerei Eham aus Bayern.

© Riedel-Immobilien

Im Wert von 360.000 Euro

Zur Ausstattung gehören zudem vier Tiefgaragenstellplätze im Wert von 360.000 Euro, ein Concierge-Service rund um die Uhr, ein exklusives Spa mit Dampfbad, Saunen und Fitnessstudio, zwei private Aufzüge direkt in die Wohnung und ein zusätzlicher Lastenaufzug. Angaben zum aktuellen Eigentümer machen die Makler nicht.

Seit zehn Tagen auf dem Markt

Obwohl das Apartment erst seit zehn Tagen auf dem Markt ist, verzeichnet Riedel Immobilien bereits großes Interesse. Erste Besichtigungen fanden noch vor dem offiziellen Verkaufsstart statt, weitere Termine sind laut tz bereits geplant. Auch das monatliche Hausgeld von 5550 Euro unterstreicht den exklusiven Status der Immobilie.