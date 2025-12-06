Alles zu oe24VIP
Club in Touristen-Hochburg abgebrannt: Mindestens 23 Tote
Goa, Indien

Club in Touristen-Hochburg abgebrannt: Mindestens 23 Tote

06.12.25, 23:50
In der beliebten Touristenregion Goa hat sich in der Nacht ein schweres Unglück ereignet: Bei einem Brand in einem Club im Küstenort Arpora sind nach übereinstimmenden Medienberichten mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen. 

Polizeiangaben zufolge handelt es sich bei einem Großteil der Opfer vermutlich um Beschäftigte des Betriebs. Die Leichen wurden bereits geborgen.

Die Ermittler gehen ersten Hinweisen nach davon aus, dass der Brand durch die Explosion einer Gasflasche im Küchenbereich ausgelöst wurde. „Der Verdacht richtet sich auf eine Gasexplosion“, zitierte die Nachrichtenagentur PTI den Polizeichef des westindischen Bundesstaates. Ob es neben den Todesopfern auch Verletzte gibt, blieb zunächst unklar.

Urlaubsparadies

Das Feuer brach den Berichten zufolge mitten in der Nacht aus – in einer Region, die zu dieser Jahreszeit besonders stark von Urlaubern besucht wird. Goa, für seine Strände, das pulsierende Nachtleben und das tropische Klima bekannt, erlebt im Winter traditionell Hochsaison.

Warum die Flammen sich so schnell ausbreiten konnten und ob Sicherheitsstandards verletzt wurden, ist Teil der laufenden Ermittlungen.

