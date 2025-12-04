Nashorn-Baby im Zoo Schmiding in OÖ geboren

Kleines Breitmaulnashorn kam um 2:34 Uhr gesund auf die Welt

Im Zoo Schmiding (Bezirk Wels-Land) ist ein Breitmaulnashorn zur Welt gekommen. Dienstagfrüh entdeckte ein Tierpfleger das Neugeborene. Mithilfe von Videoaufzeichnungen wurde die genaue Geburtszeit mit 2:34 Uhr festgestellt. Es ist das sechste Nashornbaby, das hier das Licht der Welt erblickt hat, dennoch könne man nicht von Routine sprechen, hieß es in einer Presseaussendung am Dienstag. Das junge Nashorn zeige sich bereits sehr lebhaft.

Das Kalb sei von Beginn an sehr neugierig und aufmerksam gewesen und habe bereits die erste Kolostrummilch getrunken. Es schnuppert an seiner Umgebung und folgt seiner Mutter bereits "erstaunlich gut auf seinen wackeligen Beinen", hieß es. Mutter Renette war am ersten Tag noch erschöpft, sobald ein Tierpfleger den Stall betrat, positionierte sie sich schützend vor dem Jungtier.

© APA/ZOO SCHMIDING/PETER STERNS

Lange Tragezeit der Nashörner

Mit 16 Monaten Tragzeit - einer der längsten im Tierreich - war eine genaue Vorhersage des Geburtstermins schwer zu treffen, dieser könne auch um ein paar Wochen abweichen. Das Verhalten der Mutter haben die Tierpfleger in den letzten Tagen genau beobachtet. Einen Tag vor der Geburt zeigte Renette vermehrte Unruhe und legte immer wieder kurze Sprints in der Außenanlage zurück. Dies sei ein mögliches Zeichen für die bevorstehende Geburt.

Breitmaulnashörner sind in freier Wildbahn durch Wilderei und Verlust der Lebensräume bedroht. "Jede erfolgreiche Nachzucht ist daher ein berührender Moment und ein wichtiger Beitrag für den internationalen Artenschutz", so Zoodirektor Andreas Artmann.

Livebilder aus dem Stall für Zoo-Besucher

In den nächsten Tagen bleiben Mutter und Kind noch ausschließlich im Stall - sie sollen in Ruhe eine stabile Mutter-Kind-Beziehung aufbauen. Besucher können über Livebilder die ersten Schritte des Babys nachverfolgen. Diese werden auf einen Bildschirm gegenüber des Nashorn-Stalls übertragen. Bei einem "Meet the keeper" am Wochenende werden die Nashornpfleger live von ihren Schützlingen berichten.