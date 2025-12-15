Der einstige "Teenager werden Mütter"-Reality-Star sitzt wieder hinter Gittern.

Es soll eine Frage der Zeit gewesen sein, bis er wieder im Gefängnis landete: "Teenager werden Mütter" -Star Marcell war auf freiem Fuß, soll aber gegen die Bewährungsauflagen verstoßen haben.

Mehr zum Thema

© ATV

Keine Rückkehr ins TV

Denn plötzlich war der Vater von fünf Kindern weder auffindbar, noch konnte er kontaktiert werden. Er war untergetaucht, niemand wusste, wo er steckt. Jetzt sitzt er seit kurzem wieder hinter Gittern. Eine weitere Karriere im ATV-Format "Teenager werden Mütter" soll bereits länger ausgeschlossen sein. Doch viel wichtiger als das: Wer kümmert sich um seine Kinder, wenn Marcell ständig mit dem Gesetz in Konflikt gerät?

© oe24

Kinder interessieren ihn nicht

"Seine Kinder interessieren ihn seit Jahren nicht", sagt Kerstin, mit der er zwei Töchter hat, gegenüber oe24. 2015 kam die erste Tochter der beiden auf die Welt, Melina. Wenig später bekamen die beiden dann noch eine zweite Tochter, Lucia. Dann trennte sich Kerstin von ihm, weil Marcell ihr und Melina gegenüber schwer gewalttätig geworden ist. "Er hat seine Töchter sicher fünf Jahre nicht gesehen", so Kerstin, deren Geschichte im Buch "Kerstin unscripted" , Haymon Verlag, nachzulesen ist.

Er soll wegen seiner vielen Straftaten derzeit von Seiten der Kinder- und Jugendhilfe nicht alle Kinder sehen dürfen.

© ATV

Alle Kinder ohne Kontakt

Auch zu seinen anderen Kindern hat Marcell keinen Kontakt, heißt es aus dem Umfeld der Reality-Serie. Mit Vanessa, die er nach Kerstin kennenlernte, hat er zwei Kinder. Die beiden waren sogar verheiratet. Sein erstes Kind wurde rund um Marcells 14. Geburtstag gezeugt. Die meisten seiner Kinder sind bei den Müttern untergebracht, zwei auch in liebevollen Pflegefamilien.