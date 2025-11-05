Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Kerstin Teenager werden Mütter
© Erwin Graziani

Wir gratulieren

"Baby" Nummer 5 für TWM-Star Kerstin

05.11.25, 12:06 | Aktualisiert: 05.11.25, 14:12
Teilen

Der Star aus "Teenager werden Mütter" hat nochmal ein Baby bekommen - das steckt dahinter.

Reality-TV-Star Kerstin Opiela hat ein weiteres "Baby" bekommen, wie sie im Talk mit oe24 verkündet.

Mehr zum Thema

Kerstin
© JLeo

Sie schmunzelt und klärt auf: "Ja, am 6.11., nur einen Tag nach meinem Geburtstag kommt mein Buchbaby auf die Welt!". Warum ihr das Projekt so nah am Herzen ist? "Weil ich dadurch zeigen kann, wer ich wirklich bin. Fernab von Kameras. Kerstin in all ihren urvielen Varianten!"

Über ihr Leben

"Kerstin unscripted" (Haymon Verlag) dreht sich um das Leben der jungen Frau, die als Kind weg von der Familie in ein Kinderheim kam, später einige Zeit auf der Straße lebte und als Teenie-Mum im Fernsehen zu sehen war. Immer in ihr: Hoffnung auf ein Leben, das besser ist als der oft schmerzhafte Ist-Zustand, der zu oft auch von Gewalt geprägt war. Schließlich schaffte sie ein Happy End für sich. Sie und ihre Mutter versöhnten sich und mit Ehemann Scott hat sie einen Partner an der Seite, der für Stabilität sorgt.

© Haymon
  

Buch-Party

Und, wie schaut es mit weiteren Kindern aus? "Geht gar nicht, habe mich sterilisieren lassen! Ich kümmere mich um die Kinder, die ich habe." Das Buch "Kerstin unscripted" wird am 6.11. ab 20:00 bei Morawa auf der Mariahilferstraße 20 präsentiert, oe24.TV wird vor Ort sein. Eintritt frei.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden