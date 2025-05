Tränen, Live-Stream & Überraschungen: TWM-Star Kerstin hat "JA" gesagt

oe24 war dabei, als die Reality-Star-Hochzeit des Jahres stattfand.

Weddingtime! TV-Star Kerstin, bekannt u.a. aus "Teenager werden Mütter" hat am 28.5. ihren Verlobten Scott geheiratet. oe24 war dabei.

Zünftig

In einer weißen Hummer-Limousine ging es für Kerstin und ihre Mädels nach dem Brautstyling zu den Blumengärten Hirschstetten. Dort sagte das Brautpaar am Nachmittag in einer intimen Zeremonie vor Familie und Freunden "JA" zueinander.

© JLeo

© JLeo

© JLeo

Traditionen gebrochen

Die anschließende Feier fand in einem Lokal an der Donau statt. Mit einem emotionalen Brautmama-Braut-Tanz, bei dem beidseitig einige Tränchen verdrückt wurden, brach Kerstin typische Traditionen. Diese Geste gegenüber ihrer Mama war dem Reality-Sternchen ein großes Bedürfnis und ein besonderes Highlight an diesem Tag.

© JLeo

Pastell und Livestream

Auch sonst ging es ganz nach dem (kreativen) Kopf der Braut: Die Gästeschar war angehalten in pastellfarbigen Outfits zu erscheinen, Kerstins Töchter trugen weiß und der kleine Sohn einen Smoking. Fast der ganze Tag wurde, ganz wie es sich für einen Reality-Star gehört, via TikTok im Livestream übertragen.

Zukünftige Projekte

Wie geht es weiter für Kerstin? Achtung pssst, sie dreht derzeit an einem neuen TV-Format und im Herbst kommt ihr Buch "Kerstin unscripted" raus (es ist bereits vorbestellbar).

Müde?

Und, ist die Braut nach der Hochzeitsnacht sehr müde? Kerstin: "Nein. Aber sehr sehr glücklich, dass ich nun mit meiner großen Liebe Scott verheiratet bin."