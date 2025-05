Beim schönsten Tag in ihrem Leben sollen auch ihre Fans dabei sein.

Bald ist es soweit und Ex-"Teenager werden Mütter"-Star Kerstin wird ihre große Liebe heiraten.

Am 28.5. treten sie und Scott vor die Standesbeamtin um ihre Liebe, die schon viele Jahre hält, offiziell zu machen. Für die zwei ist das ein besonderes Datum, an dem ihre Liebe vor sieben Jahren begann. Vor über 60 Gästen, darunter Familie, Freunde und ausgewählte Pressevertreterinnen, werden Kerstin und Scott "Ja" zueinander sagen - in der traumhaften Frühlingskulisse der Blumengärten Hirschstetten.

Überraschungen geplant für besondere Menschen

"Es werden viele Tränen fließen", so Kerstin vorab zu oe24.at, denn "Ich habe einige Überraschungen für Scott geplant, aber auch andere wichtige Menschen in meinem Leben! Ich werde die ganze Zeit durchheulen. Zum Glück lass ich mir vorher noch Wimpern ankleben."

Das ist der Ablauf

Bereits früh am Morgen geht es los für Kerstin und ihre weibliche Unterstützung, darunter ihre Mama und ihre Schwester. In einer Limousine wird die Brautgesellschaft zum Styling und anschließendem "First Look" gebracht. Der "First Look" ist der Moment, in dem die anderen die Braut zum ersten Mal fertig angezogen und gestylt sehen. Dieser wird per Video festgehalten.

So geht's zur Live-Übertragung

Doch nicht nur das können Abonnentinnen von Kerstins TikTok (mami_block_diekerstin) zu sehen bekommen. Wer ein Abo abschließt, kann sich auf stundenlangen Kerstin-Content freuen. Vom Aufwachen, über die Limofahrt, zu Styling, Zeremonie und mehr. Alle Highlights des Tages sind live.

Viele neue Pläne

Nach der Hochzeit hat Kerstin viele Pläne: Im Herbst erscheint ihr Buch, bald kommt ihr kleiner Sohn in den Kindergarten und auch was die Musik angeht, gibt es wahrscheinlich schon bald Neuigkeiten...