Und: Jetzt macht Marcell einen Vaterschaftstest!

Es ist für viele ein Riesen-Schock! Nach einer ereignisreichen Reise durch zehn Staffeln heißt es: Goodbye Kerstin ! „Ich habe über mehrere Wochen und Monate gesagt, dass ich langsam dem Ende zugehe,“ gibt die dreifach-Mama und #TwM-Urgestein ihren Rückzug bekannt.

Kerstin: Möchte für Familie da sein

"Ich möchte jetzt einfach für die Familie da sein und mich auf uns und die Kinder konzentrieren können.“ Mit einem Hauch von Social-Media-Aufregung und unerwarteten Enthüllungen wird ihr Abschied zu einer emotionalen Achterbahnfahrt durch die Vergangenheit.

Vaterschaftstest für Marcell

Nach langem hin und her will es Marcell endlich wissen: Ist er der Vater von Matteo? Ein Vaterschaftstest soll Klarheit bringen. "Ich will den Vaterschaftstest machen damit, ich weiß, ob er mein Sohn ist oder nicht. Dann kann ich auch alles abtreten, damit ich nicht zahlen muss. “ Nach seinem Abstrich richtet er das Wort provokant an Ex-Freundin Lisa: „So Lisa, das ist meine Probe. Jetzt bist du dran.“

