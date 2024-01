Seine Aussagen in der letzten Sendung sorgten für Erstaunen...

Die neue Staffel der ATV-Hit-Sendung " Teenager werden Mütter " hat es ganz schön in sich. TWM-Star Marcell sorgt mit seinen Plänen, bald als Rapper Karriere zu machen für viel Wirbel im Netz. Der Vielfach-Papa, der jüngst noch im Gefängnis saß, bekommt viel Gegenwind im Netz. Auch Michelles Angst-Beichte sorgte für Entsetzen. Die Jung-Mama hatte große Angst um ihr Leibeswohl, weil ihr Ex sie mit schlimmen Drohungen überhäufte.

Doch einer, der bislang relativ unscheinbar war, steht seit der Sendung vom 12.1. in der Kritik. Dr. Armin Breinl, jener Gynäkologe, der sich in seiner Arztpraxis in Graz immer wieder den Teenie-Müttern annimmt. Ihm kommt in der Sendung die Rolle des netten aber auch manchmal strengen Onkel Doktors zu. Gut, wenn es um Themen wie Rauchen in der Schwangerschaft geht, denn so manche Teenie-Mama kann davon nicht lassen.

"Speckerl im Weg"

Aber nun sorgt Doc Breinl mit seinen Aussagen bezüglich Kerstins Körper für Wirbel. Zuerst stellt der Arzt noch recht neutral fest: "Heute bist du ein bisschen voluminöser" - im Gegensatz zu früheren Schwangerschaften hat sich Kerstins Körper verändert. Doch dann kann er so manche Stichelei nicht lassen. "Das Speckerl ist im Weg" sagt Breinl, als er Kerstins Bauch ultraschallt. Zuvor hat er kritisiert, wie ihr (entferntes) Bauchnabelpiercing nun aussehe: "DAS sollten alle sehen". Auch Kerstins Freund Scott war kein Freund des Nabelschmuckes.

Fans genervt auf Facebook

Breinl erklärt: "Es war doch eine gewisse Fettdicke" vorhanden, das mache die Untersuchung schwerer. Danach macht er noch den Scherz: "Da ist der Mund jetzt offen, von dem her ists eh ein Mädel!" Jedenfalls dürfte es dieses Mal ein bisschen zu viel der Stichelei gewesen sein. Auf Facebook sind die Fans der Sendung sich einig...

