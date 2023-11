TWM-Star und Marcell-Ex Lisa: SIE räumt mit Sex-Klischee auf

Lisa startet nun voll durch!

Hier geht es heiß her! TWM-Star Lisa, die Ex von Badboy Marcell, startet als erotisches Model voll durch. Wie auf ihrem Insta-Account ersichtlich ist, kann man Fotos und Clips von ihr auf diversen Plattformen ansehen.

Sex-Klischee

Auf "OnlyFans" beispielsweise kennt sie kaum Tabus. ( Lesen Sie hier mehr ). Auf der nicht so freizügigen Plattform Instagram zeigt sie, worauf man sich einstellen kann, wenn man ein Abo von ihr kauft... In einem Posting räumt sie mit einem hartnäckigen Sex-Klischee auf: Nämlich, dass Frauen, die öfter am Tag Sex haben wollen, krank seien.

Neues Leben in Deutschland

Lisa hat in Deutschland ein neues Leben begonnen, will durchstarten. Sie lässt sich von keiner Agentur vertreten, macht alles selber. Jeden Tag lädt sie neue Bilder auf OnlyFans hoch, um ihre Fans zufrieden zu stellen. Lisa ist im Übrigen nicht die einzige Mama von TWM, die auf dem heißen Portal zu finden ist. Auch Meli sorgte mit ihren feschen Bildern schon für Aufsehen...