Austropopstars verkaufen jetzt ihr letztes Hemd

Seiler und Speer, Russkaja und Co. verkaufen am 14. April beim ''FFS Merchival'' im Wiener Viper Room höchstpersönlich ihr Merchandising.

Das T-Shirt der Lieblings-Band und gleich ein Selfie dazu. Am Donnerstag (14. April) kann man im Wiener Viper Room beides abstauben. Beim ersten "FFS Merchival" Festival von Manager-König Fritz Strba bieten u.a. Seiler & Speer, Russkaja, Wiener Wahnsinn oder die Bloodsucking Zombies from Outer Space unter dem Motto „Support your local Bands & Brands“ ihre T-Shirts, Hoodies und Goodies feil. Ein Dutzend Verkaufsstände der Austropop-Stars.

Dazu gibt’s Streetware (u.a. von FFS Merchandise), feinsten Whiskey und einen Rock-DJ. Cool: Der Eintritt von 5 Euro wird in einen Cashback Gutschein umgewandelt.

Das sind die Stars und Standler beim "FFS Merchival": Bloodsucking Zombies from Outer Space, Russkaja, Seiler und Speer, Autumn Bride, Vienna Style Hardcore Family, Igel vs. Shark, Reverend Backflash, Vulvarine, Coffeeshock Company, Krawall, Wiener Wahnsinn, Boon, Pendl, FFS Merchandise, Starkstrom, Hörst, 88.6, Up Close, Some Days you Loose, Mixed Martial Monkeys...