Achtung, nicht jugendfrei: Dieser TWM-Star zeigt sich hot & sexy auf Plattform.

Fans sind sich einig und kommentieren: "Was hast du für einen schönen Körper!" Den zeigt TWM-Star Lisa nun detailliert auf der sexy Plattform OnlyFans. Die Jung-Mama wurde bekannt, weil sie im ATV-Reality-Hit-Format einige Folgen lang zu sehen war.

Prügel-Drama um Lisa

Sie war die Freundin von Badboy Marcell , zuletzt gab es zwischen ihr und ihm polizeilichen Wirbel. Damals ging es um Gewalt, wie sie in einer Folge von Teenager werden Mütter im Mär sagte und relativierte: "Jetzt würde es gar nicht mehr so weit kommen, dass er körperlich auf mich losgeht.“ Zu Details schweigen die beiden.

© Instagram

Neues Leben in Deutschland

Lisa hat in Deutschland ein neues Leben begonnen, will durchstarten. Auf OnlyFans hat die 25-Jährige bereits viele Follower. Nun wurde ihr Account gehackt und sie hat einen neuen angelegt. Und der ist richtig heiß! Dort sind einige Bilder der feschen Jungmama zu sehen, sowie Details, was Abonnenten auf ihrem Kanal zu erwarten haben. DAS ist garantiert nicht jugendfrei, darum haben wir das "Menü" verpixelt.

© oe24

Selbstständige Lisa

Lisa lässt sich von keiner Agentur vertreten, macht alles selber. Jeden Tag lädt sie neue Bilder rauf, um ihre Fans zufrieden zu stellen. Lisa ist im Übrigen nicht die einzige Mama von TWM, die auf dem heißen Portal zu finden ist. Auch Meli sorgte mit ihren feschen Bildern schon für Aufsehen...