Minus 15 Kilo, neue Haare und eine Beauty-OP. Kultauswanderin Danni Büchner sieht anders aus.

Alles neu bei TV-Auswanderin Danni Büchner ! Schon seit Monaten können ihre Fans auf Insta ihre Abnehmerfolge mitverfolgen. Die 45-Jährige hat innerhalb eines Jahres mehr als 15 Kilo abgenommen, zeigt sich nun gerne in knappen Outfits.

Rundum neu erfunden

Frisur und Schminke sind auch anders, Danni, die Witwe von Jens Büchner, wirkt wie ein neuer Mensch. Gegenüber der Bild sagte sie: "Es fühlt sich ein bisschen so an, als wäre ich wieder 25." Nach dem starken Gewichtsverlust sei von ihrer Oberweite wenig übrig geblieben, so Danni im TV. Darum flog sie nach Deutschland, um sich rund 350ml pro Seite in die Brust operieren zu lassen.

Großer Wunsch

Die Mutter von vier Kindern wollte nach den Schwangerschaften diesen Schritt schon länger wagen. Sie ist nun mit Auffüllung und Straffung voll zufrieden, zeigt das Ergebnis auf Insta. Dort posiert sie ohne Stütz-BH in atemberaubenden Kleidern.

Das macht sie

Ob sie noch mehr machen lassen will? "Aktuell nicht. Gelegentlich vielleicht einen kleinen Eingriff gegen die Zornesfalte auf meiner Stirn. Aber ich habe nicht vor, aus einem Opel Astra einen neuen Porsche zu machen."