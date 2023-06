Danni Büchner ganz schlank: Sie zeigt sexy Körper & sagt DAS ihren Hatern

Ex-Dschungelstar zeigt, wie viel sie abgenommen hat und verkündet Message.

Danni Büchner fühlt sich in ihrem Körper sehr wohl. Die 45-Jährige zeigt auf Instagram, wie viel sie abgenommen hat. Rund 15 Kilo hat sie verloren.

Mäkeleien

Das wichtigste sei, so schreibt sie auf Instagram, dass sie sich gut fühle. Trotzdem sie so viel angenommen hat, hören die Kritiker nicht auf, zu kommentieren. Unter einem Foto ihres Pos in Bikinihose schreibt einer, dass dieser Körperteil noch trainiert werden muss. Andere wiederum finden, sie sei nun zu dünn.

Klare Message für Hater

Darum hat Danni eine klare Message für alle, denen ihr Aussehen nicht passt. Und zwar, dass sie keinen Platz auf ihrem Insta-Profil bekommen. Unter einigen, etwas freizügigeren Bildern hat sie nämlich die Kommentarfunktion deaktiviert.

Kecke Sprüche

Bei anderen Postings schreibt sie gleich etwas dazu, zeigt, dass Hater an der falschen Adresse sind: "P.s: Nicht vergessen…. Wer euch Steine in den Weg legen möchte,

Hebt sie auf uns werft sie dieser Person an den Kopf".

Danni Büchner zeigt ihren "neuen" Körper