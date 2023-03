Laura Müller, Frau von Michael Wendler, verdient auf OnlyFans mit aufreizenden Bildern.

Jüngst ist der Doku-Deal rund um die Geburt des Wendler-Babys geplatzt, dafür hätte das Paar rund eine halbe Million Euro eingestrichen. Der Grund liegt in den Äußerungen, die Schlagerstar Michael Wendler in der Corona-Krise getätigt hat - die Verantwortlichen des Senders wurden unter Druck gesetzt und mussten die Produktion stoppen.

Laura Müller war gefragt

Nicht nur finanziell eine Katastrophe für den ohnehin verschuldeten Wendler , sondern, für Ehefrau Laura Müller, karrieretechnisch ein Desaster. Die 22-Jährige war am Anfang der Beziehung zum Wendler noch eine gefragte Promi-Dame. Wurde für den Playboy gebucht und machte bei "Let's Dance" eine gute Figur. Sowohl der Playboy als auch RTL hatten große Pläne mit Laura. Doch der Wendler zerstörte die Aussichten.

Verdienen - trotz Wendler

Auch jetzt, da Laura schwanger ist, entgeht ihr viel Geld. Für jedes Posting auf Instagram, jeden Deal mit einer thematisch passenden Firma würde sie tausende Euro cashen. Doch weil der Wengler eine "persona non grata" ist, bleibt Laura nur die Plattform "OnlyFans". Dort geht es schlüpfriger zu, darum teilt Laura Dessousfotos mit Babybauch. Wie viel sie damit verdient? Laut dem Marketingexperten Christian Biedermann, der sich via RTL meldete, soll sie bis zur Geburt 50.000 Euro verdienen. Doch nicht allen gefällt, was sie macht, wie sie sich in Szene setzt.