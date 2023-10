Hot! DAS bietet TWM-Star Meli auf OnlyFans an

Die fesche Unternehmerin und ihr Andi sind bekannt aus dem ATV-Hit 'Teenager werden Mütter'.

Sie gehören zu DEN Urgesteinen im ATV-Format " Teenager werden Mütter ": Meli und ihr Andi. Der Anfang der beiden war holprig, es gab Höhen und Tiefen, doch über die Jahre haben sich die beiden zu echten Sympathieträgern des Formats entwickelt.

Meli: Als Unternehmerin erfolgreich

Warum? Vielen Fans von " Teenager werden Mütter " gefällt, dass sich die beiden ein stabiles Umfeld geschaffen haben. Und zudem ist Meli sehr erfolgreiche selbstständig. Die junge Mama von einem Mädchen und einem Buben führt ein Nagelstudio (auf Instagram unter "exquisit_nails_by_meli" zu finden), zudem bildet mittlerweile auch Interessierte aus.

DAS bieten Meli und Andi an

Doch, das ist nicht alles. Als Influencer sind Meli und Andi auch der Hit. Auf einer Plattform geben die beiden besonderen Content preis. Bei OnlyFans haben die beiden einen Account (unter melanie_melody zu finden), den sie mitunter gemeinsam bespielen. Das Interesse daran ist groß, doch was genau bieten Meli und Andi dort an? Wir haben uns den sexy Inhalt angesehen:

used underwear

used socks

bath water

real life couple stuff

Bessere Gagen als andere

Das ist eine ganze Menge! Ein erstes Teaserbild zeigt die fesche Rothaarige schon mal in eindeutiger Pose... Seit ein paar Tagen, so steht aus auf der Page, gibt es ein neues Abo. Dazu schreibt Meli: "Ich werdet euch so freuen. Die nächsten Abos zahlen sich sehr aus." So wird sich das beliebte TWM-Paar , das bessere Verträge in dem Format bekommen hat, die Finanzen weiter aufbessern können.