Fesch! Kerstin passen rote Haare wirklich besonders gut.

Unlängst hat " Teenager werden Mütter "-Star Kerstin auf Instagram mit einem neuen Look überrascht: Sie hat sich die Haare rot gefärbt! Knallig, satt, glänzend, das Make-Over steht ihr sehr gut.

Kerstin setzt auf rot

Wirklich neu ist diese Haarfarbe nicht - immer wieder hat die Mama von vier Kindern in der Vergangenheit zu diesem oder einem ähnlichen Rotton gegriffen. Das zeigt sie nun auch in einer Story. Kerstin überrascht ihre Fans mit den schönsten Looks. Mal trägt sie ihre Haar länger und gewellt in einem dunklen Ton, dann wieder knalliger und kürzer. Jedenfalls steht ihr das Flammenhaar richtig gut und sie fühlt sich sichtlich wohl damit.

© Instagram, ATV ×

Gesangskarriere

Jetzt fragen sich alle: Ist das schon der erste Schritt für ein neues Musikvideo ? Fans von Kerstin wollen Nachschub. Die junge Mutter verfolgt ihre Gesangskarriere seit einiger Zeit sehr intensiv und dass auch mit Erfolg. Jetzt heißt es dranbleiben, Kerstin! Und die Fas mit neuen Liedern überraschen!

Vergleich: Kerstin mit braunen Haaren