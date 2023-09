Kerstin, Star des ATV-Hits 'Teenager werden Mütter' sieht ganz anders aus.

Kerstin, Star des ATV-Erfolgsformates " Teenager werden Mütter ", scheint es derzeit richtig gut zu gehen. Die Mutter von vier Kindern ist happy mit ihrem Freund Scott und dem gemeinsamen, wenige Monate alten Sohn Philip.

TWM-Star Kerstin verrät ihre Lieblingsstellung - und alle müssen googeln

ATV-Star Kerstin: "War zwei Jahre auf der Straße"

UPS! TWM-Star Kerstin plaudert peinliches Sex-Geheimnis aus

Fans auf Instagram

Auf Instagram hat sie großes angekündigt, bald liefert sie wohl wieder einen neuen Song ! Denn für Kerstin ist das Singen längst nicht mehr nur ein Hobby, sondern Leidenschaft. Und, sie ihre Fans lieben sie dafür!

Umstyling

Seit einiger Zeit arbeitet Kerstin an ihrem Körper, will abnehmen. Sie ist in der Betreuung eines Coaches, verbindet Bewegung mit gesunder Ernährung. Und: Die ersten Resultate sind bereits sichtbar. Kerstin schaut deutlich schlanker aus. Doch das ist nicht die einzige Veränderung. In einer Story auf Instagram hat die junge Mutter ihre neue Haarfarbe gezeigt. Wirklich neu ist die aber nicht - wir kennen Kerstin schon mit flammenroten Haaren, die ihr super stehen. Vor kurzem trug sie ihre Mähne noch in einem dunklen Braun.

© Screenshot/Story ×

Bald neuer Song?

Ob dieses neue Styling ein Hinweis ist auf den nächsten Karriereschritt? Vielleicht steht bald wieder ein Videoclip-Dreh ins Haus? Es wäre Kerstin zu wünschen, denn ihre Fans waten bereist auf Nachschub!