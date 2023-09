Kerstin plaudert aus dem Nähkästchen - so ist das mit ihr und Scott!

Sie hat ihr Leben im Griff, eine glückliche Beziehung, süße Kinder und verfolgt ihren Traum, als Sängerin erfolgreich zu werden: Kerstin, aus dem ATV-Dauerbrenner "Teenager werden Mütter" .

Kerstin: Offenheit ist beliebt

Die Ex von Badboy Marcell (sie haben zusammen zwei Töchter) hat sich über die Jahre sehr gemausert. Das ist auch den Fans der Serie aufgefallen und so wird Kerstin auf Instagram für ihre neue Art sehr gefeiert. Ihr Motto: Sie macht ihr eigenes Ding und hört nicht darauf, was Hater zu sagen haben. Das kommt sehr gut an. Auf der sozialen Plattform gibt sich Kerstin auch des Öfteren sehr offen, beantwortet Fragen.

Fast ein öffentlicher Ort!

Die Info über ihre Lieblingsstellung schlug wegen der Story auf oe24.at so große Wellen, dass andere Medien sie - allerdings viel später - ebenfalls aufgriffen. In einer weiteren Fragerunde gab die junge Mutter noch ein Detail zu ihrem Liebesleben preis. Ein Fan wollte wissen, was der merkwürdigste Ort war, an dem sie jemals Sex hatte. Und Kerstin antwortete: Im Zug. Details dazu sind nicht bekannt. Ob im Schlafwagen oder auf der Toilette? Pikant: Jedenfalls ist ein Zug ein Ort, an dem man nie ganz allein ist...