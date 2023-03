Großer Wirbel um 'Teenager werden Mütter'-Star Marcell und seine möglichen Gewalttaten.

Großer Wirbel um TWM-Star Marcell. Eine ehemalige Teilnehmerin der Sendung hat sich gegenüber oe24.at gemeldet und erhebt schwere Anschuldigungen: " Marcell hat alle seine Ex-Freundinnen geschlagen!" Die häusliche Gewalt der Hauptgrund für die Trennungen von ihm gewesen sein. Gerüchte in diese Richtung gibt es schon eine Weile; besonders, seit ein Streit mit Lisa zum ersten Mal eskalierte und die Polizei gerufen wurde.

Lisa: Offene Worte

Lisa ist die erste bei " Teenager werden Mütter ", die sich offen zur Gewalt, die sie durch ihren On-Off-Freund Marcell erlebt hat, äußerte. Traurigerweise gab sie sich für die Schläge, die sie durch ihn erlitt, selber die Schuld: "Ich habe mich an den Haaren gerissen, mich gezwickt oder mir selbst ins Gesicht gehaut. Er konnte da nicht zusehen und wollte, dass ich mich wieder spüre.“

Marcell: "Hatte keine Mutter"

Bereits 2020 hat sich Marcell zu den Gründen, warum er in die Kriminalität abglitt, geäußert. Er hatte eine alles andere als leichte Kindheit. "Als Kind habe ich das Leben nicht so kennengelernt, wie viele andere. Ich hatte keine Mutter, die mir etwas gegeben oder keinen Vater, der sich um mich gekümmert hat. Ich habe immer mit meinen eigenen Beinen im Leben stehen müssen", meinte er damals.

Brutale Attacke gegen Kerstin

Während seiner Beziehung mit Kerstin , sie haben zusammen zwei Töchter, war bei " Teenager werden Mütter " zu sehen, wie Marcell ihr gegenüber körperlich wurde. In einer damaligen Sendung klatschte er ihr mit der Hand gegen den Kopf. Große Hoffnung setzen jetzt alle auf Marcells Haft - diese könnte, so die ehemalige Teilnehmerin, eine echte Chance für ihn sein, sein Leben doch noch in den Griff zu bekommen.

"Teenager werden Mütter“ und "Die Bambis" am Donnerstag, den 9. März ab 20.15 Uhr bei ZAPPN & ATV. Die neuen Folgen 7 Tage vor TV-Ausstrahlung auf ZAPPN streamen.