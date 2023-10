Meli und Andi gehören schon lange zu den beliebtesten Paaren von 'Teenager werden Mütter'.

Als Meli und Andi bei der ATV-Hit-Serie "Teenager werden Mütter" begannen, wirkten beide noch ein bisschen chaotisch. Damals ging es um die Renovierung einer Wohnung, die kaum bewohnbar war und Meli erwartete das erste Kind.

Meli und Andi: Sehr erfolgreich

Doch seitdem ist viel passiert. Meli und Andi haben nach der Geburt ihrer Tochter auch noch einen gemeinsamen Sohn bekommen und leben nun in einem Haus in Niederösterreich. Die 27 Jahre alte Meli hat sich sehr erfolgreich mit einem Nagelstudio selbstständig gemacht (auf Instagram unter "exquisit_nails_by_meli" zu finden), bildet mittlerweile auch aus.

Hit bei OnlyFans

Meli zeigt ihren schönen Körper

Beim ATV-Dauerbrenner "Teenager werden Mütter" gehören Meli und Andi zu den beliebtesten Paaren, haben darum auch bessere Verträge vom Sender bekommen (lest die Gagen HIER nach ). Doch, eine Einnahmequelle haben die beiden zusätzlich: Bei OnlyFans haben die beiden einen Account (unter melanie_melody zu finden). Und dort soll es richtig zur Sache gehen. In einer Insta-Story hat sie mit einem sexy Foto ein bisschen Werbung dafür gemacht. Denn seit ein paar Tagen, so steht aus auf der Page, gibt es ein neues Abo. Dazu schreibt Meli: "Ich werdet euch so freuen. Die nächsten Abos zahlen sich sehr aus."