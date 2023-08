Diese TWM-Mama hat ordentlich Gewicht verloren.

Sie ist ein Urgestein und gehört auch zu den beliebtesten Teilnehmerinnen des ATV-Kult-Formats " Teenager werden Mütter ": Meli! Mittlerweile hat sich die fesche Rothaarige ein eigenes Business aufgebaut. Sie ist selbstständig mit einem Nagelstudio.

Körperkult bei Meli

Auch im Internet ist Meli vertreten. Sie und ihr Andi setzen bei OnlyFans auf sexy Fotos, die ihre Fans erwerben können. Was genau sich dort abspielt, will sie nicht verraten, da soll jeder selber nachschauen.

© Facebook ×

TWM-Meli: Minus fünf Kilo!

Meli und Andi früher

Meli hat sich immer schon um ihren Körper gekümmert. In der Vergangenheit hat die Mama von zwei Kindern sich einmal die Oberweite operieren lassen. Jüngst kam eine Nasenkorrektur (medizinische Gründe waren der Auslöser), dazu. Nun scheint Meli auch ein wenig an Gewicht verlieren zu wollen. Und siehe da: Bereits in wenigen Wochen hat sie fünf Kilo abgenommen, wiegt aktuell 59 Kilo. Wie sie das geschafft hat? Ähnlich wie TWM-Star Kerstin, setzt auch sie auf die "Abnehmen im Liegen"-Methode. Beide gehen dafür zu Coach Romana, die mit der Technik beeindruckende Erfolge erzielt, wie man auf Instagram sehen kann.

Ernährung wichtig

Doch das Abnehmen findet nicht nur im Liegen statt. Auch auf eine Low-Carb-Ernährung muss bei diesem Plan gesetzt werden.