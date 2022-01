Lisa möchte ihre Sichtweise beim ATV-Hit 'Teenager werden Mütter' darstellen.

In der Auftakt-Folge der neuen Staffel der ATV-Hit-Doku-Reihe "Teenager werden Mütter" ging es am 6.1. mit einer Abrechnung los.

So war es mit Marcell

Lisa, die 22-Jährige Ex-Freundin von Fünffachpapa und Skandal-Kerl Marcell möchte einige Dinge klarstellen. Weil, wie sie sagt, nur die Sichtweise von ihm bislang gehört wurde. Und die sei in ihren Augen nicht die ganze Wahrheit. Noch in der vergangenen Staffel waren die zwei ein Herz und eine Seele. Damals war Lisa gerade hochschwanger mit ihrer Tochter, die allerdings einen anderen Vater als Marcell hat.

Ex Lisa rechnet mit ATV-Star Marcell ab: 'Toxisch und dominant"

Doch warum kam es zur Trennung? Lisa im TV: "Es war eine sehr dominante, narzisstische, toxische Beziehung. Das Schlimmste ist, dass ich nach 17 Monaten nicht weiß, wer der Mensch ist." Sie habe sich nicht mehr wiedererkannt, sagt sie in der ersten Folge, weil sie kaum auf die schlechte Behandlung durch Marcell reagiert habe. Die Kälte, die von ihm ausging spürte sie allerdings aus dem TV-Gerät heraussprühen. Lisa wisse nicht, was mit ihr passiert wäre, wenn es nicht zum Beziehungs-Aus gekommen wäre. "Man muss es erleben... wie manipulierend... er ist ein Schauspieler! Das schlimmste: Ich kann nicht sagen, wer der Mensch ist!"

Marcell: Mit elf, zwölf schon auf der Straße

Die junge Frau hat Verständnis für ihren Ex-Freund, dessen Probleme sie in seiner Kindheit verortet. Marcell sei nämlich mit bereits elf, zwölf Jahren auf der Straße gelandet. "Irgendwo kann er nichts dafür, weil er es psychisch nicht geschafft hat, erwachsen zu werden," so Lisa. Schon ein Monat vor der Geburt ihres Kindes, war Marcell Lisa untreu. Es folgte die Aussprache, doch die Untreue ging weiter... Auch mit Ex-Frau Vanessa wollte Marcell wieder anbandeln, besuchte sie einige Tage in Linz. Lisa bezeichnete Marcell als Traummann Nummer eins. Doch das ist nun vorbei.

Wie es weiter geht? Bei "Teenager werden Mütter", jeden Donnerstag um 20:15 auf ATV