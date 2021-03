Jungmutter Vanessa findet keine guten Worte über ihren Ex Marcell. Damit steht sie nicht alleine da!

Längere Zeit war es ruhig um Jung-Mama Vanessa . Die Linzerin wollte nach der tragischen Trennung von Marcell ihr neues Leben beginnen. Zuerst schien sie ohne den fünffachen Papa gut zurecht zu kommen, kümmerte sich um die zwei gemeinsamen Kinder.

Vanessa ganz verändert

Doch dann veränderte sich Vanessa, soll sich immer mehr von Freunden zurückgezogen haben, wie man aus dem Umfeld der Oberösterreicherin hört. Auch äußerlich ist die Veränderung merkbar: schwarzes Gewand, starke, dunkle Schminke und die Haare trägt sie nicht mehr rotblond sondern ganz dunkel gefärbt.

TWM-Star Vanessa klagt an: 'Marcell hat mein Leben zerstört'

Was ist nur los mit der früher immer so starken, reflektierten Jungmutter? In einem neuen Clip der Serie "Teenager werden Mütter" kommt einiges ans Licht. Vanessa findet für ihren Ex Marcell klare Worte: "Marcell hat mich psychisch einfach so kaputt gemacht, er hat einfach mein Leben zerstört!" Eine Meinung, mit der sie unter den Marcell-Exen nicht alleine dasteht. Ex-Freundin Kerstin, mit der Marcell zwei Töchter hat, erklärte jüngst sogar den Kindern zu erzählen, dass ihr Vater im Himmel sei... Denn kümmern würde er sich sowieso nicht um die zwei.

Vanessa: "Irgendwann war es zu spät"

Ein Satz lässt aufhorchen: "Irgendwie hat mich keiner ernst genommen und dann ist es irgendwann zu spät gewesen." Wofür es zu spät war? ACHTUNG: SPOILER! Vanessa wurden die Kinder weggenommen... Jetzt versucht sich die junge Frau wieder eine Existenz aufzubauen.

"Teenager werden Mütter": Jeden Mittwoch ab 20:15 auf ATV