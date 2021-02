Teenager werden Mütter: Harte Worte von Kerstin über Ex und Vater ihrer Kinder Melina und Lucia.

Dreifachmami Kerstin ist mittlerweile zwei Jahre mit ihrem Bäcker Scott zusammen. Sie hat zwei Kids von Marcell , was dieser nun plötzlich aber anzweifelt.

TV-Star Kerstin: Sage Kindern, dass Marcell tot ist

Um Töchterchen Melina Ärger zu ersparen, hat sie ihr gesagt, dass ihr Papa schon im Himmel ist. Sie erklärt: „Melina braucht Rückhalt und Stabilität und das kann ihr Marcell aktuell nicht bieten." Doch es wird weiterhin schmutzige Wäsche gewaschen. Nun soll Marcell auch anzweifeln, dass Lucia seine Tochter ist und möchte einen Vaterschaftstest machen. Außerdem geht es für ihn und seine neue Freundin Lisa zu "Teenager werden Mütter"-Doc. Armin Breinl, um das Geschlecht von Lisas Baby zu erfahren.

© ATV

Marcell und Kerstin haben zwei Töchter zusammen, Melina und Lucia

Ist Kevin der Vater von Jessis Tochter?

Nachdem Jessis Tochter bei Pflegeeltern untergebracht ist, will sie endgültig die Gewissheit haben, wer der Vater ihrer kleinen Aurelia ist. Doch der Vaterschaftstest verläuft anders als gedacht: "Ich habe gehofft, dass Luki der Vater ist." Doch auch die potenzielle Großmutter Nummer 2, Kevins Mutter Laura, war von Anfang an der Meinung, dass nicht nur Kevin und Luki als Väter in Frage kommen. Auch Kevin hat mittlerweile so seine Zweifel und ließ einen Test machen. Beim Warten auf das Testergebnis erklärt er: "Da geht einem die Düsn."

Vicky zeigt ihre neue Freundin!

"Mit Nadine bin ich nicht mehr zusammen", verkündet Vicky und erklärt: "Es gab viele Streitigkeiten. Sie wurde immer eifersüchtiger und hat mich immer mehr unter Druck gesetzt." In der morgigen Ausgabe geht es für sie hoch hinaus. In der Kletterhalle wartet nicht nur der Kletterlehrer, sondern auch Vickys neue Liebe: „Naty ist das komplette Gegenteil von Nadine. Sie ist kindisch und lustig und genau das liebe ich an ihr."

Teenager werden Mütter: Jeden Donnerstag ab 20:15 auf ATV!