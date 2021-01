"Teenager werden Mütter"-Star Marcell und seine neue Freundin Lisa.

Neuigkeiten bei "Teenager werden Mütter". Marcell hat eine Neue! Ihr Name ist Lisa und sie ist hochschwanger. In der letzten Ausgabe der ATV-Serie haben wir erstmals ihr Gesicht gesehen.

Marcell: Nur kurz Single

Dabei wollte es der Vielfach- Papa Marcell langsam in Sachen Frauen angehen. "Eine Frau, die mich liebt, akzeptiert mich so wie ich bin. Ich überstürze nichts mehr", erklärte Marcell im Gespräch mit Vicky und fügt hinzu: "Ich bin überhaupt kein Aufreißer. Das mache ich nicht." Doch lange dauerte Marcells Single-Dasein nicht. Nach der Trennung von Ehefrau Vanessa, hat er mit Lisa angebandelt.

TWM-Star Marcell: Alles zu seiner schwangeren Freundin

Ihm ist wichtig klarzustellen, dass er nicht zweigleisig gefahren ist, sondern die Neue erst nach der Alten, Vanessa , kam: "Ich hab die Lisa kennengelernt, da war sie schon im sechsten Monat schwanger. Ich bin nicht gezielt auf eine Schwangere gegangen. " Und fast schon philosophisch klingen seine Worte, als er sagt: "Schwanger oder nicht schwanger, es ist nun mal so, aber es ist für mich kein Grund, wenn ich einen Menschen mag und mir was vorstellen könnte mit dem Menschen, dass ich nicht darauf eingehe, weil sie schwanger ist.." Lisa erwartet in der Sendung bald ihr erstes Kind. Sie und der Vater haben sich kurz nach dem positiven Schwangerschaftstest getrennt.