'Teenager werden Mütter': Marcell beschimpfte und erniedrigte Ex Vanessa.

In der letzten Staffel von " Teenager werden Mütter " konnten die ZuseherInnen Marcell und Vanessa noch glücklich miteinander erleben.

TWM-Stars: Vanessa packt über Ex Marcell aus

Doch nach der Trennung will Vanessa nun einige Dinge ins rechte Licht rücken: "Ich habe am dritten Tag als er bei mir war schon gewusst, dass er mich die ganze Zeit anlügt."

'Marcell war arrogant und beschimpfte mich'

Laut Vanessa soll sich Marcell vor allem nach seinem Gefängnisaufenthalt verändert haben: "Er ist richtig arrogant geworden und hat mich am Ende der Beziehung nur mehr erniedrigt. Also er hat mich beleidigt und hat gesagt, dass ich hässlich und fett bin. Ich habe dann immer zu ihm gesagt, dass ich ihn auch geliebt habe, als er 120 Kilo oder so hatte." Marcell hingegen schüttet weiterhin Vicky in Wien sein Herz aus und gibt zu: "Wir haben dauernd Streitereien und Eifersüchteleien gehabt." Was wohl noch zwischen den beiden vorgefallen ist?

Damals war noch alles in Ordnung - Marcell und Vanessa bei der Geburt ihres zweiten gemeinsamen Kindes.

Alle Infos gibt es bei "Teenager werden Mütter" am 14.1. um 20:15 auf ATV.