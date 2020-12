So wild ist das Leben des fünffachen Teenie-Papas Marcell...

Die neue Staffel des ATV-Hits " Teenager werden Mütter " hat es in sich ... Ab dem 7. Jänner geht es los und es sind altbekannte Gesichter, aber auch neue Teenies mit dabei. Die neuen Teenie-Mütter heißen Joanna (17) und Katarina (19), sie werden in der 15. Staffel dabei begleitet, wenn sie ihre Babys bekommen. Von früher kennen wir Andi und Melanie

Teenager werden Mütter - diese Lieblinge sind dabei

Von früher kennen wir Andi und Melanie - die beiden beschäftigen sich gerade mit der Einschulung ihrer Tochter Chayenne. Bei Kevin wird weiter gezittert, ob er überhaupt der leibliche Vater der kleinen Aurelia ist und wie es in der On-Off-Beziehung mit Jessi weitergeht. Apropos On-Off-Beziehung: Wie oft Jungmama Kristin und Doppelpapa Matthias schon getrennt?

© ATV

Teenie-Lieblinge: Melanie und Andi sind auch wieder mit dabei

Wirbel um ATV-Marcell: Gleich drei Frauen gleichzeitig

Hartgesottene Fans der Serie freuen sich besonders auf einen - den fünffachen Papa Marcell . Schon vier Kinder von zwei Frauen (Kerstin, Vanessa) hat er in dem Sendeformat unten den Augen des TV-Publikums bekommen. Sein erstes Kind stammt aus einer früheren Beziehung. Und wie geht es nun mit ihm weiter? Bei Marcell hält das Leben viele Überraschungen bereit: In der letzten Staffel sorgte er mit Gefängnisstrafe, der Geburt seines fünften Kindes und der Trennung von Vanessa für Staunen. Nun folgt eine weitere Überraschung, denn seine Freundin ist schwanger. Wie es dazu kam – das alles gibt es in den neuen Folgen zu sehen. Pikantes Detail - er soll seine Neue noch während er mit Vanessa zusammen war kennengelernt und lieben gelernt haben ... Ein verhängnisvolles Wochenende in Wien habe den Anstoß zur Untreue gegeben, so wird gemunkelt. Nach der Trennung von Vanessa soll es dann auch ziemlich schnell noch eine weitere Frau gegeben haben, die Marcells Interesse geweckt habe, heißt es aus dem Umfeld des Teenie-Papas. War er wirklich mit drei Frauen gleichzeitig zusammen oder ging eine Beziehung nahtlos in die nächste über? Für Fans des Teenie-Papas alle Varianten nicht weiter überraschend, Marcell ist noch nie gerne oder länger alleine gewesen ...

Teenager werden Mütter - Staffel 15 ist ab dem 7.1.2021 jeden Donnerstag ab 20:15 auf ATV zu sehen