Am 7.1. geht es wieder los mit dem ATV-Hit 'Teenager werden Mütter' - hier den Trailer sehen!

Fans sind in Extase - die neue, bereits 15. Staffel vom ATV-Hit " Teenager werden Mütter " hat einen Sendebeginn! Am 7.1. 2021 geht es los und wir haben schon einige Infos für euch.

Teenager werden Mütter: So heftig wird die neue Staffel

Die wichtigste Fan-Frage kann mit einem ja beantwortet werden: Vielfach-Kultpapa Marcell ist wieder mit dabei. In der letzten Staffel trennte er sich von seiner Ehefrau Vanessa, mit der er in Linz lebte. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. In der vergangenen Staffel platzte auch eine Bombe: Marcell saß im Gefängnis! Dort nahm er rund 50 Kilo ab. Nun ist Marcell wieder in seine Heimatstadt Wien zurückgekehrt und hat große Neuigkeiten zu berichten. Auch Ex Vanessa wird zu Wort kommen und hat viel zu erzählen ...

© ATV

Wieder mit dabei - Kevin und Jessica!

ATV-Teenies: Fan-Lieblinge mit dabei

Von den alten Hasen des Formates gibt es noch einige mehr, die auch in der neuen Staffel auftauchen. Vicky ist mit ihrer süßen Tochter Emily wieder dabei und Melanie und Andi machen auch mit. Melanie, die sich vor einigen Staffeln die Oberweite vergrößern ließ, hadert mit ihrer Entscheidung: "Ich will kleinere Brüste, ganz ehrlich," sagt sie ihrem entsetzten Andi. Mehr wünscht sich hingegen Teenie-Mama Kristin - sie wird bei Beautydoc Worseg vorstellig.

Neue Gesichter und Marathon

Dazu gibt es einige neue Teenie-Paare die bei der Geburt ihrer Kinder begleitet werden. Wie im Trailer zu sehen ist, eine konfliktgeladene Angelegenheit. Die Fans des Formates freuen sich schon darauf. Bis es im Jänner losgeht, erfreut uns der Sender noch mit einem "Teenager werden Mütter"-Marathon - Donnerstags ab 20:15!