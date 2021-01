Hört bei uns in den Clip rein: Marcells Ex-Freundin Kerstin singt!

Neuigkeiten bei " Teenager werden Mütter ": Schon zwei Jahre ist Kerstin mit ihrem Bäcker Scott zusammen.

Kerstin: "Hab ur Lampenfieber"

Nun möchte die Dreifachjungmama als Sängerin groß rauskommen. Im Tonstudio sollen erfahrene Musikproduzenten bewerten, ob in Kerstin das Zeug zum Pop-Sternchen steckt. "Ich habe ur Lampenfieber. Aber ich möchte es jetzt ausprobieren", erklärt sie.

ATV-Teenager werden Mütter Star Kerstin wird jetzt Popstar!

„Ich gehe jetzt in ein Tonstudio. Ich bespreche mal meine Vorstellungen, was wir dort machen könnten und werde dort vorsingen. Damit mir die mal auch eine Meinung geben, ob das etwas werden kann und wie weit ich es schaffen könnte und welche Übungen ich machen könnte. Ich will versuchen, etwas aus meiner Stimme zu machen. Viele haben gesagt, ich soll mal singen gehen und soll das mal probieren.“ Sie versucht sich an einem Cover von Yvonne Catterfelds romantischem Lied "Für dich".

Die ganze Geschichte gibt's am 14.1. um 20:15 auf ATV bei "Teenager werden Mütter" zu sehen!