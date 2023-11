Pervers? Jetzt spricht Marcell-Ex und TWM-Star Lisa

Lisa sorgt mit ihren expliziten Inhalten für Aufsehen.

Sie wurde im ATV-Erfolgsformat "Teenager werden Mütter" als die Freundin von Badboy Marcell bekannt. Als die beiden ein Paar wurden, war Lisa schwanger von einem anderen.

Macht alles selber

Lisa zog weg aus Österreich und mittlerweile hat die 25-Jährige zwei Kinder, lebt in Deutschland und baut ihre Karriere auf. Sie setzt auf Erotik, ist auf mehreren Plattformen vertreten. Auf Instagram macht Lisa mit kurzen Clips Lust auf mehr. Wer das mehr haben will, muss sich auf OnlyFans kostenpflichtig registrieren. Sie werde von keiner Agentur vertreten, so die junge Frau, wolle selbst verantwortlich sein.

Billig und pervers?

Eine gute Sache, so sie das gerne macht, was sie tut, doch im Internet bekommt sie einiges an Hass zu spüren. So wird ihr vorgeworfen "billig" zu sein, gar "pervers". Doch Lisa wendet sich an ihre Hater mit einigen deutlichen Ansagen - sie werde ihren Weg nämlich weiter gehen, unbeirrt.

Nicht die Einzige

Lisa ist im Übrigen nicht die einzige Mama von TWM, die auf dem heißen Portal zu finden ist. Auch Meli sorgte mit ihren erotischen Bildern schon für Aufsehen...