Schon wieder Wirbel um Marcell, Star der Show "Teenager werden Mütter".

Immer Wirbel um Marcell , Star der ATV-Reality-Show "Teenager werden Mütter". Nachdem er erst jüngst wegen seiner Gewalttätigkeit im Gefängnis saß, macht der Papa von fünf Kindern wieder etwas, das nicht legal ist und wird just dabei entlarvt.

Clip

Es sollte ein einfacher Promo-Clip des Senders sein, der Lust machen soll, die nächste Folge anzusehen. Darin erklärt Marcell, dass er immer wieder erkannt wird von Fans, angesprochen wird, ob er denn derjenige Marcell sei, der bei "Teenager werden Mütter" mitmacht. "Mich erkennen die Leute eigentlich überall!"

Werde überall erkannt

Marcell erklärt nicht ohne stolz in der Stimme, dass er sogar jüngst um ein Foto gebeten wurde, bei einer Reise nach Tschechien, die er mit dem Auto bestritt. Doch weniger sein plötzlicher Mega-Star-Status ist in den Kommentaren unter dem Clip Thema. Sondern, dass er mit dem Auto unterwegs war. Denn das soll, so wissen Fans der Serie, weil es Thema in Folge eins war, seiner Ex Lisa gehören! Und noch eine Ex meldet sich zu Wort in den Kommentaren. Kerstin , mit der er zwei Töchter hat, um die er sich allerdings nicht kümmert.

Fährt ohne Führerschein?

Die mittlerweile sehr erfolgreiche TWM-Darstellerin meint auf die Vermutung eines anderen Users, dass Marcell gar keine Fahrerlaubnis besitzt: "Woher soll er auch das Geld haben für einen Schein." Ob dieser Sachverhalt aufgeklärt wird und was das für Marcell bedeutet? Wir dürfen gespannt bleiben...