Diese Jung-Mama packt aus über ihren Ex und wieso er im Gefängnis sitzt.

Bei Michelle (20) geht es nicht nur mit den Schwangerschaften schnell. Gerade erst war sie noch mit Kevin zusammen, doch der Vater ihres ungeborenen Kindes scheint nicht der richtige für die Teenie-Mama zu sein. "Er tut mir nicht gut und meinen Kindern auch nicht.“

Vergebung trotz Gewalt-Drohung?

Dafür scheint Jovan wieder hoch im Kurs zu stehen. Michelle hat den Vater ihrer ersten beiden Kinder im Gefängnis besucht und sich mit ihm scheinbar ausgesprochen. Und das, obwohl sie selbst ein Grund für Jovans Verhaftung war. "Er hat mir damals gedroht mir mein Gesicht zu ätzen. Ich hatte sehr Angst vor ihm.“ Doch die ganzen Probleme mit ihm scheinen vergessen: "Er ist das Puzzleteil, das die ganze Zeit fehlt.“

Schwere Geburt

Für Nadine (20) bricht eine Welt zusammen. Ihre Schwangerschaft war überschattet von Komplikationen und Unsicherheiten. Bis zur letzten Sekunde musste sie um das Wohlergehen ihres Kindes zittern und nun steht auch ihre Beziehung auf der Kippe. „Es war eigentlich geplant, dass wir zusammenziehen, aber dann hat er gesagt, er kann es sich doch nicht vorstellen.“

Jungpapa Clemens (20) möchte mit seiner Jasmin (18) endlich den nächsten Schritt wagen. Am Eislaufplatz, der Ort an dem sich die beiden kennengelernt haben, stellt er, wenn auch etwas holprig, die Frage aller Fragen. Für diesen besonderen Moment darf er sogar auf prominente Unterstützung setzen. Jasmins Lieblingssänger "HE/RO“ haben ein Video vorbreitet, doch die Jungmama hat sich den Antrag "so überhaupt nicht vorgestellt“. Wird sie zu einem Leben mit dem Vater ihres Kindes trotzdem "Ja“ sagen oder zerbricht die Familie an der Schwere dieser Entscheidung?

